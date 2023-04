AUR vrea plafonarea prețurilor la alimentele de bază. Alianța pentru Unirea Românilor face apel de urgență la guvernare să facă ceva în aceste zile când inflația și prețurile au explodat. Șeful Departamentului pentru Politici Publice, Ioana Ramona Bruynseels, a cerut plafonarea prețurilor la alimentele de bază și negocieri de urgență cu băncile pentru identificarea de soluții pentru cei cu rate în condițiile în care indicele IRCC a crescut foarte mult.

“Doamnă, nu mai putem. S-au dublat ratele, avem trei copii, salariile noastre au rămas la fel. Pe părinți îi ajutăm tot noi pentru că nu se mai descurcă cu facturile și scumpirile și nu ne îndurăm să îi lăsăm ai nimănui. Și, credeți-mă, nu suntem singurii. În scara noastră, cam toate familiile mai tinere trec prin asta. Ce e de făcut? La cine să mergem? Am ajuns să luăm bani împrumut de la oricine ne dă, ca să plătim rata la bancă și ca să nu ne pierdem apartamentul. Nu știu cum se va termina acest cerc vicios”, a scris aceasta pe pagina sa de Facebook.

Peste 450.000 de români plătesc rate mai mari la bănci

Ea a ținut să menționeze că din păcate, nu e o păcăleală.

„Peste 450.000 de români plătesc de azi rate mai mari. IRCC a crescut pentru a șasea oară consecutiv, ajungând, de la 1,17% in 2021 la 5,98%.

Salariile nu au crescut și, oricum, nu țin pasul cu facturile și scumpirile. La produsele de bază, deși ni se spune oficial ca inflația este de 15%, ea este de cel puțin 30%.

Cine s-ar fi gândit ca vom plăti vreodată 15-20 de lei pentru un pachet de unt?”, a continuat aceasta.

De ce nu se plafonează prețul la produsele de bază

Ea a menționat că românii sunt loviți din toate părțile și nici unul dintre cei care au acum puterea să facă cu adevărat ceva pentru oameni, nu face.

„De ce nu se plafonează prețul la produsele de bază? Când oamenii încep să se plângă de foame, când o duc rău și nu se mai pot bucura de nimic, rolul guvernului e să găsească soluții în sprijinul lor, chiar dacă acestea trebuie să fie excepționale”, a continuat Ioana Ramona Bruynseels.

Soluția AUR dacă ar fi la guvernare

Aceasta a dorit să ridice și problema băncilor dar și a românilor care au credite.

„Negociază cineva cu băncile pentru a identifica soluții de susținere a celor care, deși muncesc și vor să plătească, efectiv nu o mai pot face?

Dacă am fi noi la guvernare, am face tot ce e posibil sub soare pentru a proteja oamenii de aceasta continuă călcare în picioare a demnității și vieții lor”, susține reprezentanta AUR pe pagina sa de Facebook.