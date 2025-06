„Prezența GRAMPET Group la un eveniment de o asemenea anvergură nu este doar o confirmare a valorii noastre, ci și o recunoaștere a rolului pe care îl jucăm în industria internațională a transportului de marfă. De asemenea, prezența noastră este o dovadă că România are ce arăta lumii – are inovație, are viziune, are potențial. Pentru noi, este o onoare profundă, dar mai ales o responsabilitate: aceea de a reprezenta cu demnitate și forță industria românească de transport și logistică.” – Gruia Stoica, Fondator și Președinte GRAMPET Group.

Standul GRAMPET Group iese în evidență la München

Pe parcursul celor patru zile de târg, între 2 și 5 iunie, GRAMPET va fi prezent în Hala B6, la standul 323/424. Cel mai mare grup feroviar privat și operator logistic din Europa Centrală și de Sud-Est va fi reprezentat la München de Grup Feroviar Român, compania sa fanion și cel mai mare operator privat de transport feroviar de marfă din România. De asemenea, alături de GFR vor fi prezenți toți operatorii de transport și companiile de logistică din cadrul GRAMPET, reprezentanți ai fabricilor grupului și ai companiei de produse și servicii IT, special dezvoltate pentru industria feroviară.

Vizitatorii vor putea explora o imagine unitară a soluțiilor GRAMPET: de la transport integrat la servicii logistice, producție de locomotive, vagoane și alte elemente de material rulant de ultimă generație, soluții de modernizare pentru materialul rulant și servicii de leasing, precum și soluții IT avansate, dezvoltate pentru a spori eficiența și competitivitatea industriei feroviare. Un ecosistem logistic autentic, gândit pentru performanță și sustenabilitate.

Transport Logistic – Messe München: epicentrul inovației globale în transport și logistică

Târgul internațional Transport Logistic este un eveniment important, cu tradiție de peste 45 de ani, dedicat industriei transporturilor, logisticii, IT-ului și gestionării lanțurilor de aprovizionare. Organizat la Messe München, atrage anual peste 2.000 de expozanți și zeci de mii de vizitatori din peste 120 de țări, oferind o platformă unică pentru prezentarea celor mai noi tehnologii și soluții integrate.

Transport Logistic acoperă toate modurile de transport – rutier, feroviar, maritim și aerian – și aduce în prim-plan teme esențiale precum digitalizarea, sustenabilitatea și eficiența în lanțul de aprovizionare.