Comisia Europeană a impus taxe vamale provizorii pentru automobilele electrice de producție chineză. În funcție de producător, aceste suprataxe, care au intrat în vigoare săptămâna trecută, variază între 17,4 și 37,6%, pe lângă tariful de import existent de 10%. Acestea au fost calculate pe baza estimărilor privind valoarea ajutorului de stat primit de fiecare companie chineză.

Bogdan Maioreanu, analist eToro, arată că aceste companii care au cooperat cu ancheta au beneficiat de reduceri ale suprataxelor la care au fost supuse. Pe baza acestor criterii, Comisia Europeană a stabilit taxe vamale individuale pentru trei mărci chineze de vehicule electrice – SAIC, BYD și Geely.

Potrivit ACEA, vânzările în UE de autovehicule electrice pe baterii, fabricate în China, au crescut de la aproximativ 3% la peste 20% în ultimii trei ani. Mărcile chinezești reprezintă aproximativ 8% din această cotă de piață. În 2023, în UE au fost importate din China peste 438.000 de autovehicule electrice cu acumulatori, în valoare de 9,7 miliarde EUR. Europa a exportat în China 11.499 de autovehicule electrice cu acumulatori, în valoare de 852,3 milioane euro.Iar acest dezechilibru devine o problemă din ce în ce mai mare.

Mărcile chinezești se bucură de un avantaj de 35% în materie de costuri

Conform unei analize a firmei de consultanță AlixPartners, mărcile chinezești se bucură de un avantaj de 35% în materie de costuri. Acest lucru le oferă flexibilitatea (în Europa și în alte părți) de a reduce prețurile pentru a compensa tarifele vamale. Acest avantaj se bazează pe costuri mai mici ale forței de muncă.

În plus, se are în vedere o mai mare integrare pe verticală, de la materiile prime la furnizorii de componente, la asamblarea finală și la vânzarea către alți producători auto. Pentru a ușura și mai mult calea către export, este necesară creșterea rapidă a capacității de transport maritim în străinătate. Acest aspect îi determină pe producătorii chinezi de automobile să își asigure propria capacitate de transport.

În analiza eToro se arată că mărcile occidentale au dificultăți deja în a concura pe piața chineză. Conform celor mai recente estimări, în primele 5 luni ale acestui an, vânzările mărcilor chinezești au crescut cu aproape 24% de la an la an, în timp ce mărcile germane au pierdut aproape 4%, iar cele franceze mai mult de 51%. Dacă ne uităm la top 10 al celor mai bine vândute modele, doar Tesla și Volkswagen sunt prezente.

Industria auto este divizată cu privire la decizia privind tarifele vamale

Acesta este motivul pentru care industria auto este divizată cu privire la decizia privind tarifele vamale. Producătorii germani în special, se tem de măsuri de retaliere din partea Chinei care ar putea provoca daune substanțiale industriei europene. Franța și Italia au făcut însă presiuni pentru impunerea de taxe vamale pe vehiculele electrice chinezești – a căror cotă de piață în UE a crescut vertiginos – în timp ce Suedia, unde Geely controlează Volvo, și-a exprimat rezerva.

Ca și cum lucrurile nu ar fi fost suficient de dificile, tranziția lentă către electromobilitate, ratele ridicate ale dobânzilor și concurența nemiloasă la nivelul prețurilor au exacerbat deja situația. În ultimele trei luni, acțiunile celor patru mari producători auto germani cotați la bursa DAX au înregistrat pierderi de două cifre. Porsche AG a fost cel mai grav afectată, acțiunile sale prăbușindu-se cu 25%.

Fără progrese diplomatice rapide, industria auto germană se confruntă cu o a doua jumătate a anului extrem de dificilă. Iar aceasta reprezintă 7% din PIB-ul european, în timp ce în Germania ponderea este de aproximativ 4,5%.

Creșteri la vânzările de vehicule electrice în România

Eforturile pentru creșterea adoptării vehiculelor electrice pe baterii continuă cu dificultate. În România, vânzările de astfel de vehicule au scăzut cu aproape 50% față de aceeași lună a anului trecut. Automobilele hibrid au crescut cu peste 26%. România are însă cea mai mare creștere a numărului mașinilor noi cu motorizare diesel din UE. Este peste 44%. În UE, înmatriculările de vehicule electrice pe baterii au scăzut cu 12%.

Noile tarifele vamale sunt, cel mai probabil, doar un pas în lupta pentru încetinirea expansiunii Chinei pe piețele europene. Dominația Chinei este evidentă și la Euro 2024: cinci dintre cei treisprezece sponsori mondiali provin din China – inclusiv BYD, cel mai mare producător de vehicule electrice din lume. În perioada ianuarie-aprilie 2024, 37% din exporturile de vehicule electrice chinezești s-au îndreptat către UE, Belgia fiind lider cu 19%, urmată de Spania cu 5,3% și Germania cu doar 3,5%. Europa este o piață extrem de importantă pentru BYD și alți jucători chinezi – astfel, Beijingul are multe de pierdut.

Investitorii individuali sunt interesați de perspectivele pe termen lung ale sectorului EV. Tesla și Nio sunt cele mai deținute două acțiuni de către investitorii români,cele două ocupând locul întâi și respectiv cinci la nivel global pe platforma socială de tranzacționare și investiții eToro, a arătat Bogdan Maioreanu, analist și comentator de piață al eToro.