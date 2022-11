India se confruntă cu proteste violente. O secție de poliție a fost atacată de civilii nemulțumiți

Guvernul de la New Delhi se confruntă cu proteste violente în Kerala, un stat de pe Coasta Malabar din sud-vestul Indiei. Oamenii de acolo sunt nemulțumiți din cauza unui proiect care ar putea fi realizat în zona portuară. O secție de poliție din Kerala a fost luată cu asalt duminică seară, 27 noiembrie 2022, de către protestatarii furioși. 36 de ofițeri de poliție au fost răniți.

Portul din Kerala este construit de către Adani Ports and SEZ Ltd, deținut de cel mai bogat om din Asia, Gautam Adani. Manifestanții, majoritatea pescari, au zis că proiectul respectiv, care valorează 900 de milioane de dolari americani, provoacă eroziunea coastei și le distruge mijloacele de trai. Menționăm că aceste proteste durează de mai bine de 100 de zile, dar până acum au fost pașnice. Majoritatea protestatarilor au spus că locuințele lor au fost distruse de eroziunea costieră, fiind obligați să locuiască în adăposturi temporare.

Adani Ports and SEZ Ltd a negat, însă, toate acuzațiile, precizând că proiectul respectă legile de mediu și că eroziunea mării are loc din cauza schimbărilor climatice, relatează MediaFax.

Potrivit sursei citate anterior, Adani Ports a semnat în 2015 contractul pentru construirea portului de la Vizhinjam, în Thiruvananthapuram, capitala statului Kerala. Inițial, portul trebuia să fie deschis în 2019, dar lucrările au fost amânate după ce un ciclon a lovit statul indian în 2017 și din cauza lipsei de materiale de construcție. Acum acesta este programat să se deschidă în septembrie 2023.

Despre Adani Ports and SEZ Ltd

Adani Ports and Special Economic Zone Limited (APSEZ) este cel mai mare operator de porturi comerciale din India, reprezentând aproape un sfert din circulația mărfurilor din țara respectivă. Prezența sa în 13 porturi interne din șapte state maritime din Gujarat, Maharashtra, Goa, Kerala, Andhra Pradesh, Tamil Nadu și Odisha prezintă cea mai răspândită amprentă națională, cu o conexiune aprofundată la interior.

Prin subsidiara sa Adani Logistics Ltd., APSEZ operează trei parcuri logistice situate la Patli în Haryana, Kila-Raipur în Punjab și Kishangarh în Rajasthan. Are capacitatea de a gestiona 500.000 de unități echivalente cu douăzeci de picioare (TEU) anual. Serviciile integrate ale companiei respective sunt pe trei verticale, ci anume: Porturi, Logistică și SEZ, scrie pe site-ul oficial al Adani Ports.