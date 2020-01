Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a comentat atacul Statelor Unite din Iran, care a dus la moartea generalului Qasem Soleimani. Acesta a fost doar un avertisment, iar de acum ne putem aştepta la o dominare fără rezervă a SUA în Orientul Mijlociu, în condiţiile în care Iranul este slăbit de embargoul impus la ţiţei.

“Să ne așteptăm la o dominare fără rezervă a SUA în Orientul Mijlociu. Din luna mai 2018 până acum au suplimentat trupele cu 14.000 de militari, ceea ce înseamnă decizia de a ține sub control Orientul Mijlociu, lucru foarte bun din punctul meu de vedere, nu este lăsat să fie dominat de Federația Rusă. Iranul a primit un avertisment extrem de dur într-un moment în care avem de-a face cu un Iran slăbit de embargoul impus de SUA la țiței. Deci un avertisment și atât. Iar, pe de altă parte, demonstrația că nu te poți juca cu SUA. Nu pot să bați cu pietre în poartă ambasadei și să te aștepți să nu se întâmple nimic. Cam atât e mesajul deocamdată”, a precizat Băsescu pentru Digi24.

România ar putea fi ţinta răzbunării Iranului

Problema este că Iranul ar putea căuta să răspundă acestui atac printr-o lovitură asupra unui aliat al Statelor Unite, iar România se numără astfel printre posibilele ţinte. Norocul nostru este amplasarea scutului antirachetă la Deveselu.

“Acum îl putem lua și pe Putin la Deveselu să vadă că sistemul de acolo este orientat în primul rând pentru a preveni lovituri ale Iranului. În momentul de față a devenit mai actual că oricând scutul antirachetă de la Deveselu, că o nevoie de securitate, nu numai pentru România, ci pentru toată regiune pe care o protejează. Să sperăm că va fi gata cât mai curând și investiția din Polonia, ceea ce va genera securitate pentru aproape toate țările UE. (Scutul antirachetă ar putea fi folosit – n.red.) în contextul în care Iranul ar dori să dea o lovitură unui aliat al Statelor Unite, pentru că să lovească SUA e foarte greu, dar ar putea să-i dea prin cap nevoia de a-și arată capabilităților militare încercând să lovească un aliat al SUA, iar în ceea ce ne privește nu există dubii că România este un aliat al Statelor Unite”, consideră fostul preşedinte, potrivit stiripesurse.ro.

Europa are o poziţie profund greşită, crede Băsescu

Traian Băsescu consideră că poziţia Europei, care se desparte de Statele Unite în privinţa problemei Iranului, este o mare greşeală şi spune că a avertizat asupra acestui lucru la ultima sa luare de poziţie de la Strasbourg, în luna decembrie. “Iranul este un duşman de nereconciliat cu el şi trebuie tratat ca atare, trebuie să ne revenim şi să ne alăturăm punctului de vedere american”, explică Băsescu.

“La ultima luare de poziție de la Strasbourg, din luna decembrie, în prezența inaltui reprezentant Josep Borrell, am atenționat asupra faptului că Europa se desparte în mod radical de SUA în problema Iranului, ceea ce este o mare greșeală. Am arătat că Iranul este unul din catalizatorii războiului civil din Yemen, a situației din Liban, a situației din Siria și acum s-a ajuns în Libia că implicare. Răspunsul lui Borell a fost unul nefericit, care azi se infirmă, a spus că el are încredere în Iran. Ce s-a întâmplat săptămâna trecută demonstrează că în Iran nu poți să ai încredere și europenii se amăgesc cu acordul nuclear având impresia că în baza acestui acord, Iranul va fi un partener al UE. Nu este un partener, Iranul este un dușman de nereconciliat cu el și trebuie tratat ca atare, trebuie să ne revenim și să ne alăturăm punctului de vedere american.

Asta este deosebirea între o superputere globală ca Statele Unite și Europa, care încearcă în mod nejustificat să facă Occidentul să vorbească pe două limbi, pe două voci, în relația cu Iranul. Iranul trebuie tratat cu toată brutalitatea în momentul de față. Toți știm că Iranul e la originea destabilizării în tot Orientul Mijlociu. Să ne facem că nu vedem sau a crede că putem fi parteneri de negociere cu Iranul, este o mare eroare. Cu cât mai târziu ne trezim din acest vis, cu atât mai bine pentru democrație. Iranul trebuie pus la punct cât de repede”, spune fostul preşedinte al României.

