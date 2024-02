Vladimir Putin a anunțat că nu va ataca alte țări. Chiar și așa, trebuie să fim pregătiți în cazul în care liderul de la Kremlin ar ataca un alt stat, susține analistul politic Bogdan Teodorescu.

Analistul este de părere că președintele „a cam lăsat să se înțeleagă că are o treabă cu Polonia”. Totodată, Bogdan Teodorescu a susținut și că statul român are niște planuri „în spatele cortinelor”.

Totuși, spune el, ar trebui să știm și noi lucrul acesta. Potrivit analistului, una „dintre cele mai păguboase politici” pe care le are conducerea românească este aceea de a nu îl face pe cetățean partener.

„Putin a anunțat că nu va ataca alte țări. În același timp, a cam lăsat să se înțeleagă că are o treabă cu Polonia. Dacă Putin atacă alte țări? Bănuiesc că undeva în spatele cortinelor, statul român are niște planuri, dar ar trebui să știm și noi lucrul acesta. Una dintre cele mai păguboase politici pe care le are conducerea românească este aceea de a nu îl face pe cetățean partener și de a-l pune, la un moment dat, în fața unui fapt împlinit. În mod normal, tu trebuie să începi să pregătești masa, cetățeanul, votantul, plătitorul de taxe, cu ce ar putea să i se întâmple”, a declarat Bogdan Teodorescu, conform Gândul.