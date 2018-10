Începe MAREA schimbare pentru cei cu mașini DIESEL! Au anunțat acum

COMENTARIUL ZILEI

Fiecare țară caută să își găsească punctele forte pentru a fi competitivă pe piața internațională. SUA au industria filmului, companiile Tech sau industria de apărare, Germania are industria auto și industria chimică, Olanda are serviciile portuare și industria alimentară, Franța are industriile de lux, etc. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este care sunt zonele unde România are avantaje comparative și pe ce ar trebui să ne concentrăm ca și țară. Dacă analizăm evoluțiile macro din ultimii zece ani putem vedea cinci domenii în care putem excela la nivel internațional: