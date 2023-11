Începe al treilea Război Mondial? Fostul președinte american Donald Trump crede că SUA sunt mai aproape decât oricând de acest lucru.

Miercuri, pe 8 noiembrie, acesta și-a argumentat declarația spunând că țara sa este reprezentată de oameni incompetenți.

Cât despre actualul președinte al SUA, Joe Biden, Trump a spus că „nu poate părăsi scena, nu poate spune două propoziții și este responsabil de negocierile noastre privind armele nucleare”.

Fostul lider de la Washington a adăugat că „nu am fost niciodată atât de aproape de un al Treilea Război Mondial. Niciodată nu am fost atât de aproape.”

Potrivit lui Donald Trump, „sarcina principală este de a asigura securitatea Americii”, notează Adevărul.

„Timp de patru ani sub administrația Trump, am asigurat securitatea Americii. Am asigurat securitatea Israelului. Am asigurat securitatea Ucrainei. Am asigurat securitatea lumii.

Nici Israelul, nici Ucraina nu s-ar fi întâmplat sub administrația Trump. Nu exista nicio modalitate de a se întâmpla asta”, a afirmat el.