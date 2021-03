Începe al patrulea val al pandemiei? Un expert în sănătate trage semnalul de alarmă: Vaccinurile nu ne vor ajuta

Mai exact, Răzvan Cherecheș este de părere că se poate vorbi despre un al patrulea val al pandemiei, spre finalul acestui an. Totuși, spre deosebire de cel de-al treilea val, expertul susține că că următorul va fi semnificativ mai mic decât tot ce a fost până acum.

Totodată, el a mai subiniat faptul că, în cel de-al treilea val al pandemiei vaccinurile nu ne vor putea proteja, iar impactul lor se va resimți de abia la începutul toamnei acestui an, atunci când va începe valul patru.

Răzvan Chercheș a vorbit și despre modul în care următorul val se va instura. Potrivit acestuia, va fi atunci când vremea se a răci, iar oamenii vor începe să răcească din nou, transmițând infecția. El a tras însă un semnal de alarmă cu privire la perioada verii. Potrivit expertului, în următoarele două luni, numărul infecătrilor va crește.

Valul trei al pandemiei este mult mai puternic

“Vaccinurile nu ne vor proteja pentru valul trei. Abia la finalul verii, inceputul toamnei, se va face diferenta, atunci cand va incepe valul patru.

Bineinteles (ca se va vorbi despre un val patru – n.r.), este sezonalitatea virusului respirator, in momentul in care vremea se va raci din nou si vom reintra in case vom incepe din nou sa ne infectam, sa transmitem infectia, sigur, vor fi numere semnificativ mai mici, dar vom vedea o crestere fata de perioada verii, pentru ca deja de peste doua luni, din momentul in care se va incalzi vremea si vom iesi din case vom incepe sa stam cu geamul deschis va incepe sa scada rata de transmitere a virusului si probabil cam la o luna, o luna jumatate din momentul in care se va incalzi vremea va incepe sa se vada efectul si in sectiile de Terapie Intensiva, unde va scadea numarul de persoane internate”, a afirmat Razvan Chereches, la un post de televiziune.

Acesta a vorbit și despre campania de vaccinare anti-covid. Potrivit specialistului, în cel de-al patrulea val, impactul pandemiei va fi semnificativ mai mic, deoarece numărul persoanelor vaccinate va crește în următoarea perioadă.

”Valul respectiv va fi semnificativ mai mic pentru ca deja ar trebui sa ne apropiem de 10 milioane de persoane vaccinate in toamna si rezervorul de persoane care pot sa fie infectate va fi semnificativ mai mic”, a mai spus expertul.