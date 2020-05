În urma deciziei ministrului Dezvoltării, Ion Ştefan, de a concedia 255 de angajaţi din cei 1020 care sunt în prezent la minister, mai mulţi angajaţi au venit să protesteze, marţi, în faţa instituţiei. Oamenii spun că s-au trezit de pe o zi pe alta cu preavize.

Ministrul Ion Ştefan spune că, pentru mulţi dintre angajaţi, “este extrem de greu să se despartă de borcanul cu miere”. Oficialul refuză să mai plătească secretare cu aceeaşi bani pe care-i primesc şi cei responsabili de proiecte majore. Totuşi, Ion Ştefan a dat asigurări că funcţionarii bine pregătiţi nu trebuie să fie îngrijoraţi de această reorganizare.

“Pentru alţii însă, este extrem de greu să se despartă de borcanul cu miere, de salarii şi alte beneficii, prin aplicarea măsurii reorganizării. În calitate de ministru, îi asigur pe toţi angajaţii că reoganizarea are ca obiectiv principal echitatea – muncă corectă răsplătită cu o plată corectă. Nu mai putem susţine secretare care încasează acelaşi salariu cu cei care au răspundere pe proiecte majore, în valoare de sute de milioane de euro. Precizarea aceasta nu este menită a pune în umbră munca unora, ci doar că este timpul să facem o diferenţiere între responsabilităţile posturilor ocupate în cadrul MLPDA. Avem nevoie de performanţă, nu de întârzieri şi blocaje pentru beneficiari şi cetăţeni”, a declarat ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, potrivit Antena 3.

“Nu am făcut asta pentru a proteja sau a mă răzbuna pe un salariat sau altul”

Ion Ştefan a reamintit că aceste concedieri au fost anunţate din urmă cu câteva luni, iar restructurarea efectuată la nivelul ministerului nu are scopul de a proteja pe unul sau a se răzbuna pe altul. “Nu îi cunosc, nu am angajat pe nimeni în acest minister”, a precizat ministrul Dezvoltării.

“Acum câteva luni de zile am anunţat o reorganizare din temelii a Ministerului şi asta am făcut. Am hotărât reducerea cu 40% a echipei politice, adică secretari de stat, subsecretari, iar posturile de conducere au fost reduse cu 35%, vom avea mai puţine posturi de conducere, iar numărul de angajaţi, se va reduce cu 25-30%. Ceea ce propunem noi prin restructurare aduce beneficiu cetăţenilor, nu am făcut asta pentru a proteja sau a mă răzbuna pe un salariat sau altul, nu îi cunosc, nu am angajat pe nimeni în acest minister”, a precizat ministrul Ion Ştefan.