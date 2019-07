Anamaria Prodan îl atacă pe Cornel Dinu, după ce acesta a ironizat-o marți în legătură cu scadalul în care este implicat și Dan Alexa. Aceasta a comentat acid pe Instagram la ironiile lui Cornel Dinu.

”Admirația e clară, domnește tăcut asupra pasiunii distinsului domn, dar probabil pe parcurs devine epuizantă și distructivă. Tipul de admirație îndiguită și silită să se ascundă în discursuri de o retorică uneori agresivă, alteori reținută. Mi s-a mai spus că domnul Dinu mă visează noaptea. Va garantez că dacă stau în preajma lui se închină ca la o icoană la mine. Acum sunt convinsă că toate ieșirile dânsului în decor la adresa mea au o justificare”, a scris Prodan pe Instagram.

Anamaria Prodan a continuat atacurile într-o intervenție telefonică la GSP Live.

”Un bărbat este fascinat de o femeie care nu-i dă foarte multă importanță. Este un adversar pe măsură pentru mine. Domnia sa recunoaște că sunt genială. Iar eu sunt genială, într-adevăr. Am un plus că sunt femeie. În lumea asta nu are importanță dacă ești geniul al binelui sau al răului. Eu și Dinu suntem coloși în țara asta. Dar eu sunt cea mai puternică femeie pe care Dinu a văzut-o vreodată și ar dori foarte tare să fie atât de sclipitor cum sunt eu, chiar pe partea răului. (…)Pentru mine, Dinu, dacă elimini mizeria din el, rămâne un procent mic de 1 la sută care valorează enorm”, a spus soția lui Laurențiu Reghecampf.

