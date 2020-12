Seceta face ravagii în România. Este mai rău ca niciodată. Uscăciunea a ajuns până la jumătate de metru în pământ, iar Buzăul este unul dintre cele mai afectate județe. Aici, lipsa precipitaților i-a afectat grav pe agricultori, care au ajuns în prag de faliment.

Potrivit datelor oferite de Direcția Agricolă, luna noiembrie a acestui an a fost a cincea cea mai secetoasă lună din 1961. Agricultura buzoiană este la pământ, din cauza secetei, iar proape 90.000 de hectare de teren au fost afectate de lipsa precipitaţiilor.

Conform sursei citate, cel mai mult au avut de suferit culturile de primăvară, însă nu au fost ferite de pagube nici livezile sau plantaţiile de viţă de vie. Din păcate, fermierii nu îşi vor recupera nici măcar investiţiile şi cheltuielile.

De menționat este faptul că, dacă în primăvara acestui an, au fost înregistrate la Direcţia Agricolă, aproape 2.300 de procese verbale de constatare a pagubelelor, în toamnă, numărul lor aproape s-a dublat. Există zone în țară unde nu s-a cules nimic, iar speranţa agricultorilor stă în ajutorul primit de guvern.

Nu s-a mai întâmplat așa ceva din 1947

Având în vedere pierderile imense raportate, specialiștii din horticultură trag un semnal de alarmă. Aceștia susțin că un astfel de fenomen extrem nu a mai fost înregistrat în România de la marea foamete din 1947. Pământul s-a uscat atât de tare, încât orice lucrare agricolă este sortită eşecului.

”În 30 de ani de agricultură nu am văzut aşa ceva. De fapt, nimeni nu cred că a văzut un astfel de fenomen. Eu am pagube imense în acest an agricol de peste 700.000 de lei. Mai grav este că acum mi se rupe plugul în brazdă iar costul arăturilor de toamnă este imens. Toţi fermierii sunt disperaţi iar unii spun că vor renunţa din cauza pagubelor foarte mari”, a spus Constantin Gherase, un fermier din Buzău, pentru Adevărul.

În același timp, specialiştii buzoieni în horticultură avertizează că seceta din prezent durează de câţiva ani şi este mai gravă decât cea care a provocat marea foamete din 1947. Există totuși o singură salvare și anume sistemele de irigaţii, însă acestea au fost distruse în mare parte la Buzău, imediat după Revoluţie.

”Aveam la Buzău un sistem de irigaţii excepţional, cu care puteam iriga gravitaţional prin cădere şi fără niciun cost peste 30 de mii de hectare. Din păcate, acum ne rugăm să plouă pentru că aceste sisteme au fost distruse de rechinii imobiliari la Buzău”, a declarat Costel Vânătoru, horticultor.

”Dacă nu ar exista importurile, noi, românii, am fi muritori de foame. În condiţiile în care ai cel mai fertil teren agricol din Europa, ai ajuns să nu produci decât pagubă, în lipsa acestor sisteme de irigaţii. Din păcate va fi mult mai rău pe viitor, din cauza unor astfel de fenomene extreme care devastează agricultura românească”, a mai spus el

Totodată, specialiştii în agricultură susțin că schimbările climatice amplifică seceta profundă care s-a instalat în zona Munteniei de peste 5 ani.