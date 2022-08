Ruslan Zaparaniuk, șeful Administrației Regionale de Stat Cernăuți, a semnat ordinul care prevede interzicearea organizarării manifestărilor religioase, utilizarea de petarde și focuri de artificii.

„Drumul Crucii” este un eveniment de o importanță notorie pentru comunitatea românească din Cernăuți

„Se interzice utilizarea focurilor de artificii și articolelor pirotehnice pe teritoriul regiunii Cernăuți în perioada acțiunii legii marțiale în Ucraina și la 30 de zile de la încetarea acesteia….Organizațiilor religioase se interzice organizarea pe teritoriul regiunii Cernăuți a procesiunii „Drumul Crucii”, se arată în dispoziția guvernatorului.

In zona Cernăuți, procesiunea este un eveniment major in viata comunitatii romanesti. Procesiunea tradițională „Drumul Crucii” de la Cernăuți are loc până la mănăstire Sfântului Apostol Ioan Teologul, care se află în satul Crișceatec, raionul Zastavna.

Au fost interzise desfășurarea tuturor manifestărilor publice în contextul legii marțiale în vigoare pe teritoriul Ucrainei

De asemenea, conform documentului emis de autoritățile regionale, au fost restricționate desfășurarea tuturor adunărilor, manifestațiilor publice, demonstrațiilor, itinerarelor, etc.

„Vă reamintim că pe 16 august, Rada Supremă, cu 250 de voturi „pentru”, a susținut drept bază proiectul de lege nr. 7438, „Cu privire la modificările aduse anumitor acte legislative ale Ucrainei privind circulația produselor pirotehnice”, care interzice vânzarea și utilizarea focurilor de artificii.”, au precizat autoritățile locale din Cernăuți.

Rada Supremă din Kiev a prelungit legea marțială pentru încă 90 de zile; aceasta va rămâne în vigoare până pe 21 noiembrie 2022

Rada Supremă a prelungit legea marțială în Ucraina pentru încă 90 de zile, până pe 21 noiembrie 2022. Kievul extinde și mobilizarea generală pentru aceeași perioadă, transmite Replicamedia.md.

Inițiativele legislative au fost trimise Radei Supreme pe 12 august de către președintele Vladimir Zelenski. Potrivit proiectelor de lege, perioada legii marțiale și a mobilizării va fi prelungită cu 90 de zile începând cu 23 august.

Legea marțială din Ucraina a fost prelungită ultima dată cu 90 de zile pe 22 mai și a fost introdusă pentru prima dată pe 24 februarie, ziua în care Rusia a început invazia militară în Ucraina.