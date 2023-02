Social media, content marketing, servicii de design, optimizare SEO, promovare plătită – ce poți alege, pentru a te asigura că vei avea rezultate rapide și evoluția dezirabilă a ROI (return of investment)? E dificil să discerni, când ai atâtea opțiuni și când să fii competitiv echivalează cu eforturi pe toate flancurile, dacă vorbim despre marketing. Totuși, există câteva arii de promovare care îți pot aduce un avans considerabil în cursa cu ceilalți concurenți din industria ta, în cel mai scurt timp.

Campaniile PPC (pay-per-click)

Dacă viteza rezultatelor este importantă pentru tine – și cum ar putea să nu fie? – serviciile de performance marketing sunt incontestabil rapide și eficiente. Acestea includ promovarea plătită pe platforme precum Google Ads și Facebook Ads. Astfel, poți crea campanii PPC care să se adreseze unei audiențe foarte specifice, într-un limbaj pe care aceasta îl înțelege; desigur, ne referim la cuvintele cheie pe care utilizatorii le folosesc pentru a căuta produse sau servicii din aria ta de desfășurare. Această strategie îți va asigura vizibilitatea reclamelor în fața utilizatorilor interesați, lucru care se va traduce în rezultate în termeni de trafic și conversii. Printr-o strategie atentă de PPC, poți ajunge cu ușurință la acei consumatori care caută activ produse și/ sau servicii precum cele pe care le oferă businessul tău. Pentru a-ți minimiza riscurile și spori șansele de reușită, studiază piața agențiilor care oferă astfel de servicii și alege un partener de încredere.

Serviciile de marketing prin email

Email marketingul este un serviciu vital pentru companiile orientate către rezultate rapide și palpabile. Prin construirea și creșterea unei liste de abonați și comunicarea consecventă cu aceștia, prin intermediul unui newsletter, te poți asigura că devii și te menții în topul furnizorilor care contează, din perspectiva consumatorilor. În plus, atunci când apelezi la o agenție care oferă servicii de email marketing, ai ocazia să îți setezi și obiective secundare de business, precum creșterea traficului pe site sau un reach mai mare pentru campaniile tale promoționale. Îți poți crește lista de abonați prin colectarea adreselor de email a vizitatorilor site-ului, dar și printr-o campanie de promovare cu focus pe acest rezultat. Odată ce ți-ai construit baza de abonați, nu-ți rămâne decât să dezvolți o strategie de comunicare cu aceștia prin newsletter și să îi încurajezi să acționeze în direcția care te interesează, indiferent dacă este vorba despre a cumpăra sau a interacționa mai mult cu brandul tău.

Marketingul prin social media

Orice companie care își dorește rezultate rapide din eforturile depuse în mediul digital trebuie să își îndrepte atenția și către social media. Această formă de marketing le permite businessurilor să se conecteze cu audiența vizată într-un mod rapid și natural și le permite să dezvolte o relație cu potențialii consumatori. În plus, poate fi o modalitate eficientă de a atrage noi publicuri și de a atrage trafic către website. Marketingul prin social media implică crearea de conținut specific de care audiența ta are nevoie, precum și crearea unor postări care să antreneze publicul în conversație și să asigure astfel brandului notorietatea necesară pentru a genera venituri mai mari. Prin social media, îți poți promova produsele și serviciile, poți anunța noutățile din industria ta sau da vești privind activitatea businessului tău, poți genera conversații cu potențialii clienți. În plus, este un serviciu 100% măsurabil, astfel că te vei putea baza întotdeauna pe date, pentru a lua cele mai bune decizii privind campaniile pe care le desfășori sau plănuiești.

CRO (optimizarea ratei de conversie)

CRO (conversion rate optimization) este un serviciu de marketing digital care te ajută să crești procentul de vizitatori ai site-ului tău care execută acțiunile dezirabile – de exemplu, se abonează la newsletter, creează cont de utilizator, îți cumpără produsele sau serviciile. De cele mai multe ori, obiectivul businessurilor care solicită servicii de CRO este de a crește vânzările, însă, acesta este la fel de util și pentru alte scopuri, cum ar fi obținerea feedbackului de la clienții tăi.

De la designul site-ului și până la textele folosite pe website pentru a te adresa audienței tale, există o serie de factori care au un impact important asupra ratei de conversie. Altfel spus, experiența utilizatorilor este direct proporțională cu rezultatele pe care le obții. Testarea A/B poate fi utilă pentru a decide între două versiuni diferite, pentru a o alege pe cea care îți crește numărul și valoarea conversiilor, însă există și alte tactici care te pot ajuta în acest sens.

În concluzie, dacă ai un buget limitat și un termen limită pentru a obține anumite rezultate, există suficiente variante de tehnici de marketing cu eficiență dovedită în care poți investi. Asta nu înseamnă că ar trebui să ignori celelalte nevoi ale businessului – cum ar fi, de exemplu, creșterea traficului organic, pe care o poți obține din servicii de SEO și content marketing. Însă, atunci când focusul tău este să crești rata de conversie într-un timp cât mai scurt și să generezi venituri mai mari, investiția în strategii precum campaniile PPC sau serviciile de email marketing îți poate aduce rezultate rapide și consistente.