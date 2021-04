În Bulgaria există violență polițienească, corupție și presiuni asupra mass-media

Bulgaria are probleme serioase cu violența polițienescă și arestările, cu independența sistemului său judiciar, are restricții privind dreptul la libertatea de exprimare, are cenzură în mass-media, violență și amenințări împotriva jurnaliștilor, presiune corporativă și politică asupra mass-media, infracțiuni grave de corupție, violență împotriva reprezentanților minorităților, este scris în presa internațională.