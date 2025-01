Angajații de la ELCEN din CET București Sud, CET Grozăvești și CET Progresu au protestat în această dimineață împotriva unor măsuri din Ordonanța „Trenuleț” nr. 156/2024, care ar afecta salariile lor stabilite prin contractul colectiv de muncă. Acest lucru ar fi putut duce la riscul de a nu mai furniza apă caldă și căldură în București, dacă nu se găseau soluții.

Autoritățile române au discutat cu sindicaliștii pentru a evalua situația și a găsi soluții care să fie bune atât pentru angajați, cât și pentru siguranța furnizării energiei electrice și termice. În acest moment, ELCEN funcționează normal, fără riscul de a întrerupe activitatea.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a explicat, luni, după protestul salariaților ELCEN care nu au vrut să intre la muncă, că în tot ceea ce se întreprinde în domeniu, se respectă legea, munca cinstită și utilizarea corectă a banilor publici. Această cerință se aplică tuturor partenerilor sociali. El nu va ezita să aplice prevederile legale pentru a asigura producția de agent termic pentru bucureșteni. Politicianul a reamintit tuturor că a existat și există o deschidere totală pentru un dialog constructiv și corect.

Săptămâna trecută, au fost stabiliți mai mulți pași la care au convenit atât reprezentanții sindicatului, cât și cei ai companiei. Acum, se așteaptă ca aceștia să fie urmați, iar soluțiile posibile să fie explorate într-o nouă rundă de discuții. De „Ordonanța Trenuleț” nu sunt vizate persoanele din producție sau din centrale, adică cei care își fac treaba.

„În tot ceea ce facem, respectăm legea, respectăm munca cinstită şi cheltuirea corectă a banului public. Asta solicităm tuturor partenerilor sociali. Nu vom ezita să aplicăm prevederile legale şi să asigurăm serviciul public de producţie a agentului termic pentru bucureşteni. Am avut şi avem deschidere totală pentru un dialog constructiv şi corect.

Aşteptăm ca aceşti paşi să fie făcuţi, iar soluţiile potenţiale explorate, în cadrul unor noi discuţii. Am discutat, totodată, adresa pe care am înaintat-o tuturor companiilor din portofoliul ministerului energiei, inclusiv ELCEN, prin care am solicitat reducerea cheltuielilor. Vreau să fiu bine înţeles de către toţi cei care ar putea fi manipulaţi: nu sunt vizaţi oamenii din producţie, din centrale, oamenii care îşi fac treaba”, a transmis oficialul român.