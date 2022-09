Potrivit Infofinanciar.ro, în primul semestru al anului, Impact s-a axat pe dezvoltarea proiectelor rezidențiale accesibile, verzi (BREEAM Excellent și nZEB) și sustenabile cu zone verzi extinse, parcuri și locuri de joacă. În această perioadă, compania s-a concentrat atât pe dezvoltarea proiectelor aflate deja în construcție, precum Greenfield Băneasa în București sau Boreal Plus în Constanța, precum și pe procesul de obținere a autorizațiilor necesare pentru construcția proiectelor planificate pentru semestrul II sau anul 2023.

În ceea ce privește pre-vânzările, Impact a înregistrat 177 de apartamente pre-vândute, cu două mai puține decât perioada similară din 2021. Acestea vor fi înregistrate ca venituri în momentul vânzării apartamentelor, când ele vor fi livrate clienților și vor fi înregistrate contractele de vânzare-cumpărare. Practic, la data de 30 iunie 2022, Impact încheiase contracte de pre-vânzare și rezervări pentru un total de 618 de apartamente (48.661 mpc) cu o valoare de 73,42 milioane euro (de la începutul proiectelor până la data de 30 iunie 2022).

Luxuria Expoziției a înregistrat cele mai multe vânzări

În ceea ce privește vânzările înregistrate și recunoscute ca venituri în S1 2022, au fost înregistrate 110 apartamente față de 76 în 2021. Din cele 110 unități, 32 de apartamente au fost vândute în Greenfield Băneasa și 77 de apartamente in Luxuria Expoziției. De asemenea, au mai fost vândute 50 de locuri de parcare.

În Semestrul 1 din 2022, marja brută și-a continuat tendința de îmbunătățire față de perioada corespondentă a anului precedent crescând la 39% vs. 31% , profitul brut având de asemenea o creștere consistentă de 64%. Prețul mediu de vânzare a crescut in S1 2022 la 1,627 euro/mp comparativ cu 1,392 euro/mp.

Impact Developer & Contractor SA este listată la Bursa de Valori București din anul 1996. Începând cu anul 2006, acțiunile sale, sunt cotate la categoria I a BVB, iar din ianuarie 2015 acțiunile Impact D&C se tranzacționează la categoria Premium, în conformitate cu segmentarea BVB. La data de 30 iunie 2022, capitalul social al Impact D&C era format dintr-un număr de 2.322.923.813 acțiuni cu o valoare nominală de 0,25 lei/ acțiune.

În București există o tendință de creștere a prețurilor

În ceea ce privește climatul socioeconomic în care ne aflăm, Impact ne-a precizat că a înregistrat o creștere a vânzărilor în primele două luni ale anului, în timp ce în martie, odată cu începerea războiului a înregistrat o scădere cu 50%. Ulterior, piața a început să își revină, tendință totuși încetinită de către creșterea Robor. Tendința de piață este de creștere a prețurilor în București, datorită blocării PUZ-urilor blocate, precum și o creștere semnificativă a cererii pentru închiriere, un efect al creșterii dobânzilor cheie din partea BNR.

Pentru următoarele 12 luni, Impact are ca obiectiv începerea pre-vânzărilor pentru fazele de proiect pentru care construcția este estimată să demareze în S2 2022 – 2023, continuarea vânzărilor pentru imobilele care erau finalizate la sfârșitul anului 2021: Luxuria Expoziției, fazele finalizate din Greenfield Băneasa și Boreal Plus, precum și finalizarea a 732 de apartamente în Greenfield Băneasa și 209 apartamente în Boreal Plus (vânzările sunt estimate să înceapă în T4 2022).

De asemenea, un alt obiectiv principal îl constituie bținerea autorizațiilor de construire și începerea lucrărilor de construcție pentru noi faze în Greenfield Băneasa și Greenfield Copou. Pe viitor, compania vizează și pătrunderea pe noi piețe, cum ar fi Brașov, Cluj și Timișoara.