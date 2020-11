DNA a publicat fotografiile cu „mita din lighean” de la Serviciul Permise Suceava, după ce procurorii i-au acuzat pe cei de la MAI că au anunțat cazul înaintea lor. Banii, 1,2 milioane de euro, erau ascunși în ligheane și găleți de angajații de la Permise și RAR.

Anunțul DNA

Procurorii anticorupție au descoperit aproape 1 milion de euro ascunși în găleți, ligheane și chiar în pereți, în timpul perchezițiilor de joi, de la Serviciul Permise și Înmatriculări Suceava, RAR, dar și la domiciliile angajaților.

Procurorii DNA, Serviciul Teritorial Suceava, au ridicat peste 1,2 milioane de euro, ceasuri şi bijuterii din aur, precum şi opt autoturisme de lux, în urma percheziţiilor efectuate joi. Potrivit unui comunicat al DNA, în urma efectuării a 67 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Suceava, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Neamţ şi Bacău, au fost ridicate sume de bani şi bunuri în valoare de peste un milion de euro: 1.225.000 euro; 790.000 lei; 12.000 dolari; 1.500 lire sterline; 37 ceasuri de lux; 21 brăţări; 18 lanţuri şi 4 pandantive de aur; 8 autoturisme de lux.

În cele trei dosare, procurorii anticorupţie desfăşoară cercetări în legătură cu comiterea, de către mai mulţi funcţionari publici printre care şi poliţişti şi alte persoane, a următoarelor infracţiuni: luare de mită, dare de mită, trafic de influenţă, cumpărare de influenţă, constituirea unui grup infracţional organizat şi spălarea banilor.

Concret, în perioada 2018 – 2020, la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Suceava ar fi funcţionat o grupare infracţională în care, alături de poliţişti şi funcţionari, au fost cooptate mai multe persoane printre care instructori auto şi angajaţi ai Registrului Auto Român (RAR).

Kovesi, anunț despre noul post la nivel european

Laura Codruţa Kovesi, fosta șefă a DNA și actual procuror şef al Uniunii Europene, a făcut declaraţii cu privire la planurile de viitor pe care le are din noua funcție. Aceasta a vorbit și despre cum s-a simțit în momentul în care autoritățile din România au încercat să-i blocheze numirea.

,,Face parte din treaba mea să rezist și să rămân calmă. Este nevoie de curaj și curaj, pentru că mergem după oameni bogați și puternici. Sunteți față în față cu mari corporații care își pot permite cei mai scumpi avocați. Uneori te lupți cu un partid care are legături politice. Deci, trebuie să țineți cont, în cel mai rău caz, de amenințare. Trebuie să poți rezista asta. De îndată ce frauda maghiara cu banii UE a făcut urme în țările MOA, autoritățile judiciare maghiare sunt obligate să împărtășească informații. Când am luptat împotrivă corupției că procuror în România, au existat aproape întotdeauna legături cu cazuri din Ungaria și Bulgaria învecinate. Cunosc bine regiunea, asta ajută. Dar acum sunt procuror în numele întregii UE. Și credeți-mă: nicio țară din UE nu are mâinile curate. (…) Toți procurorii europeni s-au angajat să servească nu interesul tarii lor, ci interesul comun al Parchetului European.”, a declarat fosta șefă a DNA, într-un interviu pentru o publicație olandeză.