Tragedie fără precedent. Potrivit Reuters, un exploziv a fost plantat într-un autobuz care transporta jucători de fotbal în portul somalian Kismayo. În urma exploziei, cel puțin cinci jucători de fotbal au fost uciși. Anunțul a fost făcut în cursul zilei de vineri de un ofițer de poliție.

Totodată, acesta a mai precizat că mai există o serie de jucători care încă nu au fost găsiți.

„Am confirmat cinci decese și mai mult de 12 răniți și mai avem unii jucători dispăruți”, a declarat căpitanul Ahmed Farah, pentru Reuters prin telefon.

Incidentul tragic a avut loc vineri seară, iar până în prezent nu se știe cine a fost în spatele acestuia. O reacție la scurt timp după tragedie a venit din partea biroului președintelui Mohamed Abdullahi Mohamed, care a trimis pe contul de Twitter, mesajul președintelui.

Mai exact, acesta a transmis condoleanțe și a dat vina pe insurgenții al Shabaab, colaboratori cu Al Qaeda, pentru explozie.

Amintim faptul că Al Shabaab, care dorește să destituie guvernul central și să impună interpretarea sa dură a legii islamice, efectuează frecvent atacuri cu arme și bombe în națiunea Cornului Africii.

#BREAKING: A roadside bomb hit a minibus carrying football team in #Kismayo city. Heavy casualties feared. The security in the city has been beefed up due to the senate election which was started on yesterday. Four senators have been elected so far. #Somalia #SomaliaElections2021 pic.twitter.com/FAWyqYBaTw

