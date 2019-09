Jurnalistul Radu Tudor a explicat că atentatul s-a petrecut în două etape și nu a vizat neapărat România, ci întreaga zonă unde sunt cantonați străinii.

„Fotografii in premiera nationala de la atentatul terorist din Kabul, in care a fost ucis un tanar diplomat roman in varsta de 43 de ani.

O mentiune esentiala : atentatul nu a vizat special Ambasada Romaniei ci toata zona Green Village din capitala Afganistanului. Acolo se afla concentrate mai multe sedii ale unor reprezentante diplomatice dar si ale unor firme de securitate occidentale.

Atentatul s-a desfasurat in doua etape :

Explozia unei cisterne incarcate cu sute de litri de combustibil, ce avea atasata o bomba. Explozia a avut loc in apropierea zonei de acces spre Green Village si a provocat un crater de cativa zeci de metri, morti si importante distrugeri.

Atacul a fost continuat de 5 teroristi inarmati cu grenade si mitraliere. Asaltul a durat cateva ore. In acest sangeros schimb de focuri a murit si diplomatul roman, membru al misiunii de securitate diplomatica

In imagini se vad cladirile distruse de explozie, masinile atacate cu pistoale mitraliera si o vesta antiglont plina de sange, abandonata in timpul luptelor cu teroristii”, a spus Radu Tudor pe blogul său personal.

Mai jos imaginile prezentate de Radu Tudor:

