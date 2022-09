Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit, joi, cu prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, în marja summit-ului Organizației de Cooperare de la Shanghai, din Samarkand, Uzbekistan.

În timpul întâlnirii, Putin s-a referit la Pakistan ca la unul dintre partenerii importanți ai Rusiei din Asia de Sud-Est. A existat și un moment care l-a pus într-o situație delicată pe premierul Shehbaz Sharif și care l-a făcut pe Putin să zâmbească.

Sharif s-a chinuit secunde în șir să-și pună căștile, în timpul întâlnirii cu Vladimir Putin.

Un videoclip distribuit pe Twitter de fostul premier Imran Khan îl arată pe Shehbaz Sharif care nu reușește cu niciun chip să-și pună căștile în urechi pentru a asculta traducerea, în timp ce se afla la aceeași masă cu Putin.

După mai multe încercări în care premierul pakistanez nu izbutește deloc să-și fixeze casca, acesta poate fi auzit spunând: „Mă poate ajuta cineva?”. Un oficial prezent la discuții se apropie de prim-ministru și îi fixează casca în ureche.

Dar în momentul în care președintele rus Putin începe să vorbească, căsca îi cade din nou lui Sharif din ureche. Așa că a fost nevoie de o nouă intervenție a unui oficial pakistanez pentru a-i reașeza casca.

Putin a zâmbit în timp ce premierul pakistanez părea tot mai jenat în fața liderului rus.

One more foreign visit one more shame:

Imported rulers defaming the Nation on all national & international platforms. pic.twitter.com/TcLSst0EEZ

— Tehreek-e-Insaf (@InsafPK) September 15, 2022