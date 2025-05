Ilie Bolojan a preluat mandatul într-un context internațional tensionat, marcat de un dialog inconstant între SUA și UE, tarife comerciale, războiul din Ucraina și desfășurarea campaniei electorale interne. În plus, Bolojan a menționat că nu beneficia de legitimitatea votului popular, ceea ce a impus un efort suplimentar pentru exercitarea autorității.

Domeniile prioritare în timpul mandatului său au fost politica externă și apărarea. Împreună cu echipa sa, a urmărit ancorarea României pe doi piloni strategici: apartenența la Uniunea Europeană, însemnând acces la fonduri europene, dezvoltare și valori comune, și apartenența la NATO, cu accent pe relația cu Statele Unite. Toate acțiunile externe, de la întâlniri bilaterale până la poziționări oficiale, au urmărit menținerea acestor direcții. Printre obiective s-au numărat întărirea industriei de apărare și integrarea acesteia în sistemul industrial european.

Un alt aspect esențial în mandatul său a fost colaborarea cu Guvernul, considerată vitală în contextul unui deficit bugetar ridicat. Ilie Bolojan a exprimat mulțumiri pentru colaborarea cu fostul premier Marcel Ciolacu și cu toți miniștrii, subliniind importanța coordonării în materie de politică externă. De asemenea, a evidențiat organizarea în condiții bune a alegerilor prezidențiale, în care instituțiile implicate – secțiile de vot, Ministerul Afacerilor Interne, STS, BEC – au contribuit la un proces electoral liber și ordonat.

„Este o conferință de presă de bilanț, la finalul mandatului interimar Am preluat mandatul cu o autoritate scăzută, pentru că nu aveam voturile cetățenilor. Am preluat mandatul în condiții de turbulențe în politica internațională, cu dialogul inconstant SUA-UE, tarife, războiul din Ucraina, dar și pe fondul campaniei electorale Două domenii au fost importante: politica externă și de apărare. Împreună cu colegii mei am vrut ancorarea pe doi piloni: apartenența la UE – adică prosperitate, valori, fonduri europene, dezvoltare, și apartenența la NATO și relația cu SUA. Toate întâlnirile bilaterale, summituri, poziționările internaționale au avut în vedere acești doi piloni. Am avut abordări clare pe toate domeniile

Tot ce am făcut a fost pentru ca România să aibă imaginea unei țări predictibile, pe care te poți baza. Am vizat întărirea industriei de apărare, integrarea sa în industria europeană, atragerea de fonduri UE. O altă direcție importantă a fost cea legată de stabilitatea politică internă. Colaborarea cu guvernul a fost o prioritate, pentru că în condiții de deficit bugetar mare, instabilitatea politică înseamnă complicații și mai mari. Mulțumesc guvernului, fostului premier Marcel Ciolacu, tuturor miniștrilor, pentru că în materie de colaborări externe am avut poziții coordonate”, a spus Bolojan.