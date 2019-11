Specialistii atrag atentia asupra faptului ca 60% dintre pacientii cu Psoriazis sufera si de episoade depresive, din cauza felului in care sunt tratati de catre cei din jur, care sunt convinsi ca acestia sunt contagiosi, ca afectiunea de care sufera este transmisibila. Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, psoriazisul ocupa locul cinci in topul celor mai importante boli cronice netransmisibile, alaturi de diabet, cancer, boli cardiovasculare sau respiratorii.

Potrivit medicinei traditionale, clasice, psoriazisul este considerat o boala cronica, netratabila, care apare ca urmare a dereglarii sistemului nervos sau, in anumite cazuri, din cauza ficatului. Pe coate, pe pielea capului, pe genunchi sau dupa urechi apar scuame solzoase si uscate. In forme avansate ale bolii, aceste cruste se extind pe tot corpul.

Marin Giurea a petrecut patru decenii in laborator, studiind plantele medicinale si proprietatile acestora. Preocupat de identificarea unor tratamente naturiste pentru afectiuni carora medicii nu le-au gasit leac, cercetatorul roman a reusit sa obtina retetele unor ceaiuri din plante care vindeca o serie de boli, printre care si Psoriazisul. Este vorba despre un amestec de 12 plante care are nu doar rolul de a diminua efectele acestei afectiuni, ci de a-i inceta evolutia si de a o trata. Printre aceste plante se numara Coada calului, Coada soricelului, Urzica vie, Turita mare, Frunze mesteacan, Sinziana, Frunze de dud, Papadie si Sulfina.

Consumul acestei infuzii are efect depurativ, detoxifiant, ducand la eliminarea toxinelor din sange. Pentru a-si atinge efectul scontat, cura trebuie sa se intinda pe parcursul a 6 pana la 12 luni, in functie de complexitatea cazului fiecarei persoane.

Pacientii care au psoriazis trebuie sa isi schimbe complet si stilul de viata. Trebuie sa adopte o dieta echilibrata, gestionarea stresului, miscarea si optimismul facand parte din tratament. Hidratarea si renuntarea la fumat sunt alte doua elemente esentiale in viata unui pacient cu psoriazis. In cazul persoanelor care incep tratamentul cu acest ceai, consumul de alcool, de bauturi energizante sau carbogazoase este interzis. De asemenea, pacientii trebuie sa excluda din alimentatie condimentele, otetul, citricele, ciocolata, grasimile, afumaturile si mezelurile sarate si sa consume cu moderatie zahar sau dulciuri.

Ceaiul care trateaza psoriazisul face parte din gama AMEC, din care mai fac parte: Ceai AMEC Lupus, care trateaza Lupusul, Ceai AMEC Vitiligo, pentru vindecarea in mod natural a bolii Vitiligo, si un Ceai AMEC Alergii, care vindeca alergiile. Toate aceste ceaiuri sunt 100% naturale si asigura rezultate foarte bune, confirmate de pacientii care au reusit sa se trateze de toate aceste afectiuni dupa ani intregi de suferinta. Marin Giurea a ajuns cunoscut in intreaga tara, dar si peste hotare tocmai datorita rezultatelor spectaculoase obtinute in tratatea acestor boli grave.

#PSORIAZIS #VITILIGO #LUPUS

Te-ar putea interesa și: