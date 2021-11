În cadrul Adunării Generale IAA care a avut loc în data de 21 octombrie 2021, Valer Hancaș a fost reales în funcția de președinte al IAA România, pentru un nou mandat de doi ani, mandat ce va începe în 2022.

Conform statutului asociației, președintele este ales cu un an înainte de începerea efectivă a mandatului. Acest lucru se face cu scopul de a da posibilitatea persoanei alese să se familiarizeze cu proiectele IAA și să aibă o perioadă de „observație”.

Astfel, Valer Hancaș, președintele în exercițiu al IAA România își va continua mandatul, pentru încă 2 ani, la expirarea mandatului curent.

Consolidarea brandului IAA în Romania

”Sunt bucuros că pot continua în funcția de președinte a uneia dintre cele mai active și creative filiale IAA din lume. Anul acesta, IAA România a organizat cea de-a 5-a ediție a IAA Global Conference ”Creativity4Better”, care, dincolo de orice limitări cauzate de contextul pandemic în care ne aflăm, a fost un real succes.

Am digitalizat complet Effie România – festival care an de an aduce noi îmbunătățiri experienței de competiție, am crescut modulele Școlii IAA, am organizat IAA Content Hub pentru a ușura experiența de navigare pe asset-urile noastre digitale, am creat un mini studio audio video disponibil membrilor, iar IAA Young Professionals sunt mai activi ca niciodată!

Îmi doresc să continuu aceste frumoase proiecte și să pornim unele noi pentru creșterea imaginii industriei și pentru consolidarea brandului IAA în Romania și la nivel global.”, spune Valer Hancaș, președintele IAA România.”

IAA România este cea mai vastă şi mai reprezentativă asociaţie profesională a industriei de marketing, comunicare şi media, un parteneriat strategic unic ce reprezintă interesele a peste 120 companii active în industrie: clienţi de publicitate, agenţii de publicitate şi media şi instituţii mass media. Obiectivul IAA este să transforme România într-un hub global creativ, devenind astfel busola industriei de marketing şi comunicare.

IAA România este afiliată la IAA Global cu sediul la New York şi filiale în peste 56 de țări. Pentru activitatea sa la standarde de excelență, IAA România a primit de 3 ori premiul global IAA Inspire Award – pentru cea mai activă şi creativă filială din lume.