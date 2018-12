HOROSCOP LUNA IANUARIE 2019. Zodia care trebuie să fie cu băgare de seamă. Eclipsa de Lună este la tine în zodie

În luna ianuarie a anului 2019 de la naşterea Hristosului şi 7527 de la Facerea Lumii trebuie să ţineţi seama de o vorbă înţeleaptă a lui Confucius: ”Omul care nu munceşte, este jumătate de om!”Munca, activitatea, creaţia, coordonarea, învăţarea, cercetarea, explorarea - cum vreţi domniile voastre să descrieţi ceea ce faceţi şi vă ocupă cea mai mare parte a vieţii – vă descrie, vă motivează şi vă fasonează, vă face traiul bun, sau, infernal. Din nefericire, un sondaj Gallup de anul trecut, 2018, arată că doar 21% din populaţia globului se poate descrie ca ”omul potrivit, la locul potrivit”. De aceea totul, în economia, în activitatea mondială, ei bine, totul pare haotic şi confuz, ca un puzzle cu piesele puse anapoda, oamenii nu muncesc unde trebuie, după calităţi şi competenţe, ci unde şi-au găsit ceva de lucru, cu salariu cât mai mare.

Warren Buffett, oracolul din Omaha, spunea, într-un cerc de prieteni, că a făcut câteva miliarde bune, la bursă, luînd în considerare că, cutare sau cutare CEO şi-a atins nivelul de incompetenţă şi ca va lua decizii previzibile, în situaţii standard. Aşa că, trag eu concluzia, incompetenţa este promovată, pentru că poate fi speculată. Ce vorbesc eu, uitaţi-vă la Guvern, Preşedenţie, partide, oamenii politici...

Luna ianuarie este o lună, parţial, dificilă. Și nu este vorba numai de eclipsa, parţială, de Soare de pe 5 ianuarie, oricum nu se vede de la noi, ci de mai mulţi factori. Eclipsa totală de Lună de pe 20-21 ianuarie, în Rac, observabilă, copios, din nefericire, din România şi Basarabia, se suprapune peste cea mai depresivă zi a anului, pe meridianul Bucureştilor, duminică 20 ianuarie. Instabilitate socială, politică. Totuşi, bursa mondială o duce bine, creşte! Posibile fenomene meteo extreme, de iarnă temperat-continentală, temperaturi negative îngrijorătoare şi viscol. Vremea se schimbă repede, dramatic, variaţii mari, foarte mari şi bruşte de temperatură, presiune şi umiditate. Mijloacele de dezăpezire, salvatorii şi paramedicii trebuie să fie gata să intervină, mai ales în/după săptămâna 7-14 ianuarie, repet, mai ales în Nord şi în Basarabia. Mişcări seismice, mai dese şi de magnitudini mai mari, decât statistica fondului natural multianual. Cât de mari? Numai Bunul Dumnezeu ştie, poate USGS şi cei din Mauna Kea! O să ştim şi noi, la momentul potrivit. Vorba unui film SF, pe care l-am văzut recent: ”It’s bad! How bad? Very bad!”. Eu am râs... râdeţi şi domniile voastre, cei curajoşi râd şi au succes, înving! Le este frică după aceea...

Ceea ce este bine, este că în luna ianuarie nu este nicio planetă în mişcare aparentă retrogradă, doar Uranus, o săptămână, până pe 7 ianuarie, în Berbec.

BERBEC După vacanţă, sărbători, mese grele şi petreceri îţi este greu să începi o nouă lună de lucru. Mai mult, în luna ianuarie ai unele obstacole de trecut, poate nişte bani amânaţi, de încasat. Foloseşte realismul caracteristic zodiei ca să vezi care îţi sunt şansele!Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian. Puţină solitudine, singurătate bine temperată – nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog.Prima săptămână a lunii, cu intrarea lui Marte în zodia ta, pe 2 ianuarie, în domiciliu, dar cu Uranus retrograd, este ceva mai dificilă, dar plină de dinamism. Dar, după 7 ianuarie, când Uranus revine în mişcarea aparentă directă, lucrurile reintră în normal, adică poţi să faci lucrurile repede şi bine. Aşa cum îţi place..

TAUR În luna ianuarie te pregăteşti de o schimbare pe care o pregăteai demult, dar nu aveai curajul necesar, ceva important pentru tine. Fiind semn fix schimbările nu te încântă deloc, dar trebuie să te concentrezi, pentru că este în interesul tău! Mai multă odihnă, mâncare naturală şi o muzică relaxanta, pot să mai reducă din oboseală cronică pe care ai acumulat-o anul trecut. Ceva nostalgii şi regrete tardive îţi încearcă cugetul. Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Implică-te mai mult în rezolvarea problemelor domestice lăsând la o parte încăpăţânarea şi agresivitatea. Nu este Corida în fiecare zi! Poţi avea, însă, recompense consistente în domeniul sentimental în această lună de iarnă temperat-continentală.

GEMENI Potenţialul tău de acţiune este concentrat pe îmbunătăţirea calităţii vieţii tale. În luna ianuarie, prietenii te sprijină, viaţa pare frumoasă!Pragmatismul tău poate fi de mare folos, viziunea ta realistă aduce succes. O primă săptămână din luna ianuarie obositoare, dar foarte plăcută. Este încă vacanţă, pentru o parte bună din zodie. Petreci mai mult timp în compania celor dragi, ceea ce este foarte bine. În a doua parte a lunii, cu toată vremea capricioasă, sănătatea ta este bună, iar banii nu sunt foarte rari la tine in buzunar. Ai, deci, o perioadăbună! Dupa câteva zile libere, cele de la începutul anului, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele îţi surâd din nou în meserie, profesie, activitatea ta codidiană!

RAC Nu forţa când nu trebuie, în prima săptămână a lunii ianuarie şi a anului, încearcă să nu provoci probleme prin atitudinea ta. Doreşti să te faci util şi să primeşti mulţumiri de la cei din jur! Încearcă să le cumperi „ceva bun”, covrigi calzi, de exemplu! Cicero spunea că bunăvoinţa se cumpără! Dar, un procent dintre nativii din zodie nu se bucură foarte mult. Recunosc, ai motive. Dar numai tu eşti de vina, pentru că nu ai puterea sa-ţi cauţi calea ta dreaptă şi să rezişti influenţelor şi tentaţiilor. Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar goneşti de lângă tine pe binevoitori. Numară în gând până la zece şi zâmbeşte din nou! În a doua parte a lunii poziţiile planetelor şi aspectele îţi indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare, dar tot ale familiei. Fii atent, eclipsa de Lună este la tine în zodie!

LEU Eşti pe drumul cel bun! În luna ianuarie 2019 mulţumirea te cuprinde pentru că vezi că încep să se confirme unele dintre planurile tale. Încerci să înlături din calea ta obstacole, în special propriile iluzii!