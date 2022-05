Horoscop duminică, 29 mai. Zodia care trebuie să evite orice drum. Nu te poţi concentra deloc

BERBEC Cineva simpatic din jurul tău are mare nevoie de ajutorul tău. În primul rând nu are încredere în forţele proprii. Fă-i un mic transplant de încăpăţânare, kung-fu-ul tău este mai bun! Aspectele iţi indică să nu te repezi să tragi concluzii, să ai răbdare, pentru ca lucrurile se pot lamuri. Veştile pe care le primeşti prin mobil, din presa, sau reţelele de socializare par importante. Duminică – posibile disensiuni dimineaţa, care pot fi evitate prin amânarea unor întâlniri sau vizite. Seara plăcută, favorabilă dragostei.

TAUR Weekendul se anunţă tonic. Profită ca să ceri ceea ce ţi se cuvine, să obţii ceea ce ai dreptul. Impresia de greutate pe care o ai, poate trece prin mişcare, sport şi eliminarea toxinelor. Configuraţiile benefice sunt in cumpănă cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar fără evenimente notabile. O zi care trece repede, pentru că nu ai de ce să te temi, dar nici nu ai de ce să-ţi aminteşti mai târziu! Duminică trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Evită băuturile reci şi alimentele prea grase. sau foarte consistente. Duminică nu prea îţi arde de glumă. Este una din zilele acelea când eşti posomorât şi mizantrop.

GEMENI Ai o imagine care poate fi mult imbunătăţită, mai ales dacă nu te enervezi când eşti contrazis şi nu te răsteşti la oameni! Trebuie sa continui cu aceleaşi metode verificate de până acum. Găseşti o mare satisfacţie în ajutorul pe care-l oferi la treburile casei, sau în sprijinul unui prieten. Ascultă-ţi vocea instinctului profund şi redu ritmul, sâmbăta este o zi de odihnă. Duminică ai parte de un fel de cadou mare, neaşteptat si care te pregateste pentru niste planuri de viitor la care nici nu indrazneai sa te gandesti. Este bine.

RAC Este momentul să te înhami la interesele tale strategice. Weekendul este un moment bun pentru o analiză necesară a resurselor tale. Este bine ca duminică să nu fii pe drum. Eşti distrat şi nu te poţi concentra după o săptămână obositoare. Poate un picnic, un grătar, dacă ai curte, sau o ieşire în oraş cu familia sau prietenii te reconfortează şi îţi „încarcă bateriile”. Duminică horoscopul este slab aspectat, dar ai configuratii minore faste mai ales in domeniul afacerilor cu amanuntul, comertului, in general. Proiectele tale de weekend sufera de un defect major – se bazeaza mai mult pe intamplare decat pe planificarea abila a raportului odihnă-distracţie!

LEU În weekend ai noroc in dragoste. Conjunctura arată o perioada excelentă, mai ales in ceea ce priveşte sănătatea şi amorul. Nu exagera cu bătutul la cap inutil, cei din jur sunt binevoitori! În dragoste, este bine să-ti recunoşti greşelile, mai ales pe cele mici! Este cazul zilei de azi, când poţi întoarce în favoarea ta un impas sentimental sau te poţi bucura de un avantaj. Duminică trebuie să zâmbeşti şi să-ti păstrezi calmul, mai ales dacă auzi și vezi lucruri neplacute; mananca alimente naturale si evita dulciurile. In urma unei analize cinstite si atente trebuie sa lasi deoparte problemele care nu sunt ale tale si sa te concentrezi pe propriile interese.

FECIOARĂ Ai impresia ca ai intrat in criza de timp şi că nimic nu te mai poate salva, se apropie ameninţător un termen, un examen, cum se apropia gheţarul de Titanic. Organizează-te şi vei prevala! Ai nevoie de mai multă mişcare, de mai mult sport. Trebuie să eviţi mişcările bruşte. Nu trebuie să stai ore întregi sub duş, apa costă! Program de distracţie pe seară, profită din plin! Duminică este evident că magia relatiilor sociale este cam departe de modul tau direct de abordare. Totuşi, poți avea caștig dacă poți adăuga si un zambet. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, te vei simţi foarte bine. Nu încerca să-ţi depăşeşti condiţia cu orice preţ, nu cheltui mai mult decat îţi poţi permite.

BALANŢĂ Nu te lua după zvonuri, verifică şi controlează. Forţa morală şi curajul care te caracterizează suplinesc, în weekend, lipsa de energie provocată de somnul incomplet. Duminică, stai acasă! Eşti pe drumul cel bun! Începi să înlături din calea ta obstacole, în special propriile limite. Te distrezi, te odihneşti, eşti mai entuziast şi te gândeşti cu încredere la viitor. Duminică te gândeşti că de mai multa vreme doreai un grad mai mare de libertate materiala pe care stelele te sprijina astăzi să-l obtii prin harnicie si chiar cu putin noroc. Nu trebuie să exagerezi disensiunile din familie şi cu prietenii. Primeşti cu plăcere nişte vizite sau veşti de departe.

SCORPION Se păstreaza aspectele complexe, cu planetele colective de ceva timp, traduse printr-o lipsa de interes a celor din jur faţă de tine. Aşa că nu-i deranja în weekend, nu au timp pentru tine! Ai nevoie de o evadare în natură. Poate la un prieten cu curte, poate la munte, poate la un picnic. În orice caz trebuie să eviţi orele întunericului, dacă și când călătoreşti. Soarele, lumina, te avantajează în această zi. Duminică, cu dragostea stai ceva mai bine decât în mod obişnuit, asta nu înseamnă că pe total stai excelent. Prietenii îţi sunt aproape ca întotdeauna, considerându-te, pe undeva, oglinda coştiinţei lor.

SĂGETĂTOR Mici ambiţii personale, nişte cumpărături, dar care nu-ţi dădeau pace, pot fi satisfacute în weekend spre mulţumirea ta. Încerca să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri. Este o zi favorabilă pentru centaurul sentimental din tine. Iţi prieşte o discuţie la o cafea cu ingheţată şi faci planuri. Prietenii te ajuta astazi chiar fara sa-i bati la cap. Veşti bune. Duminică, fie te plictisesti teribil, fie te enervezi de lipsa evenimentelor si de mediocritatea celor din jurul tău. Nimic nu te mulțumește astăzi și esti convins că meriți mai mult. Poate ca da, poate ca nu, dar nu te astepta la minuni.

CAPRICORN Nu te repezi sa tragi concluziile care se impun, partenerul are un “joc secund” aşa încît trebuie să vezi in umbra celor afişate. Nu fii superficial, nu te grăbi, analizează în profunzime! Trebuie să lucrezi ceva pentru serviciu, sau ceva de rezolvat pentru familie. Spre seară ai impresia că ai urcat pe Everst, eşti foarte obosit, dar foarte mulţumit! Duminică verifici vorba care spune că: experienta este suma greselilor care dor cel mai mult. In dragoste este bine sa-ti recunosti greselile, mai ales pe cele neimportante sau pe cele care provoacă gelozie!

VĂRSĂTOR Situaţia în acest weekend pare tensionată, dar o poţi dezamorsa prin calm şi un zâmbet permanent. Evită polemicile, confruntările şi perioada poate fi fructuoasă şi aducătoare de mulţumire! Dimineața trebuie să o iei de la capăt, să reevaluzi situaţia şi să faci alte planuri pentru weekend. Consultă-te cu cei din jur, cu anturajul apropiat, să vezi şi părerile şi dorinţele lor. Contează! Duminică, pe seară, un fel de umanism naiv si bunatatea caracteristice zodiei te fac vulnerabil la santajul sentimental paracticat de una dintre realatiile tale. Ești într-un punct mort și cu anturajul și cu relațiile sentimentale. Nu este o idee rea să încerci sa lamuresti lucrurile, macar partial.

PEŞTI Mici necazuri, mai mult dezamagiri, cauzate de persoane în care ţi-ai investit, poate nemeritat, încrederea şi speranţele. Trebuie să treci repede peste ele, weekendul este pentru distracţii! Reuşeşti să cazi de acord şi să închei o alianţă cu cineva din anturajul apropiat. Eşti prea dur cu tine şi cu cei din jur, oferă-ţi momente de distracţie, de exemplu, un spectacol pe seară. Duminică este o zi de cumpărături sau de călătorie. Nu-ţi fă niciun program, în aparenţă. Lasă lucrurile să se întâmple. Este bine să eviți, daca poți, subiectele cu caracter emotiv.

