BERBEC Astăzi, în forul tău interior, nu eşti de acord cu multe. Dar, nu te enerva, nu este productiv. Respectă jocul social şi nu fii neplăcut, încăpăţânat. Urmează-ţi interesele! Acasă, în tăcere. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor importante. O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Ai ocazia sa-ţi faci ceva invidii in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, în cercul prietenilor de pe FB, ce ai mai citit în ultimul timp. Nu uita că într-o colonie cititul cărţilor este un obicei ciudat şi… rar! Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Civilizat, cu politeţe, dar ferm! Oare au dat o ordonanță militară pentru interzisul cărților, care pot conține microorganisme? Bună întrebare, dar să nu dăm idei la orci!

TAUR Dinamic şi inspirat, analizează problemele tale materiale, situaţia financiară, cheltuieli şi venituri. Încearcă să fii eficient, optimist, trebuie să găseşti soluţii, nu să faci depresie! O zi foarte potrivită ca sa iei initiative curajoase, atat in domeniul tau de activitate, cât, mai ales, în domeniul banilor, al finanţelor tale. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Stai acasă. Astăzi ai chef sa mănânci ceva special. În lipsa unor alte satisfacţii, dar nu te păcăli singur ca poţi sa slăbeşti mâncând mult și bine!

GEMENI Este o zi importantă prin alegerile, deciziile, pe care le iei. Nu mai poţi amâna, timpul te-a ajuns din urmă. Atenţie, însă, astăzi conjunctura este favorabilă doar în domeniul sentimental! Dar cu moderaţie, mai ales în relaţiile cu anturajul şi poate şi cu atenţie la toanele şefilor, poți evita neplăcerile. Veşti bune de departe. Miercuri este o zi când toată lumea este sub presiunea gândului că „iar nu am făcut nimic săptămâna asta”, aşa că ceva trebuie să începi să faci ceva, astăzi! Doar este Săptămâna Patimilor.

RAC O zi liniştită. Bucură-te de ea, pentru că zilele de pace sunt tot mai rare. Astăzi nu te lansa în proiecte colective, nu te risipi. Energia ta poate deveni o sursă de progres strict personal. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil, la cumpărăturile online. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună, am mai spus-o şi o să o repet mereu! Cu toate ca totul pare o mare comedie, sau un scenariu în repeteţie, care încă nu a fost bine montat, te complaci in continuare în jocul tău amoros. Pentru că, se pare, obişnuinţa este o a doua natură! Dar, trebuie neaparat să analizezi evenimentele din ultimul timp, sa tragi concluziile care se impun şi să iei imediat măsurile necesare!

LEU Întâlniri amicale, sau pe un ton amabil, pe Skype. O oază de pace în lupta crâncenă din jungla cotidiană. Nu prea eşti de acord cu cei care spun că îţi delimitezi prea evident „teritoriul tău”! La serviciu sau acasă, seara, în societate încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar repetaţi, renunţând la strategia, leoniană, dar păguboasă, mai ales astăzi: „totul sau nimic”! Sau, pentru latinişti: „Aut Caesar, aut nihil!” Nu te repezi, din nou, să faci promisiuni, chiar dacă inima ta bună şi generozitatea ta, alţii o numesc „sfântă naivitate” te împing de la spate. Şi, mai ales nu cataloga oamenii şi faptele! Aşteaptă, pândeşte, ce plăcute sunt clipele de pândă!

FECIOARĂ Ai o mulţime de lucruri de făcut, de gestionat, de comunicat. Dar, nu te pierde în detalii care îţi consumă timpul, realizează perspectiva obiectivă, pregăteşte-te pentru viitorul simplu! Astăzi este o zi benefică semnării hârtiilor, contractelor, finalizării înţelegerilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă sau de negociere. Dimineaţa, de fapt mai toată ziua, poţi să ceri o favoare sau o înlesnire de la cei din jurul tău, adică de la prieteni sau de la familie, pentru că, probabil, ești cu munca la domiciliu. Evită incidentele domestice şi nu supralicita, fii scurt în discuţiile cu anturajul, cu cei cu care comunici, sau cu familia!

BALANŢĂ Încep să se lămurească unele probleme legate de domeniul sentimental. Atenţie la ce îţi doreşti, să nu se îndeplinească! Reflectezi că nimic nou sub soare, ai mai avut astfel de probleme. Astăzi evită schimbarile bruşte de program şi mai ales nu lasa anturajul, chiar bine intentionat, sa te conduca si să-ti organizeze viaţa. După cum nici tu nu te băga prea mult în viaţa celor din jur. Stai acasă. Astăzi evită schimbarile bruşte de program şi mai ales nu lasa anturajul, chiar bine intenţionat, sa te conducă şi să-ţi organizeze viaţa. După cum nici tu nu te băga prea mult în viaţa celor din jur.

SCORPION Nu te lăsa influenţat de bârfe. Te critică, pentru că le e teamă de tine! Încearcă să aplanezi, ești acasă, colegii de birou sunt… familia. Experienţa acumulata, antrenamentul până la urmă, din discutiile avute in ultimul timp te avantajeaza sa fii elocvent şi să ai ultimul cuvânt. Este vorba de mimetism social, nu de cine ştie ce ce trăiri complexe, sau de tehnici psihice. Încerci să supravieţuieşti în condiții de detenție! Un coleg de la serviciu, sau unde activezi, iţi solicită azi ajutorul. Vezi exact despre ce este vorba, să nu promiţi degeaba, ceea ce nu poți să faci.

SĂGETĂTOR Ziua este densă şi obositoare, totuşi primeşti o informaţie care îţi confirmă că eşti pe drumul bun. Dar, ai liberul arbitru să decizi! Ai un program aglomerat, cu multe de făcut, dar astăzi este bine sa vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Astăzi, nu-ţi stabili nici un program, în aparenţă. Lasă lucrurile să se întâmple. Nu ai frică, păstrează speranţa şi portile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual, nu te lăsa distras!

CAPRICORN Stelele îţi indică să fii prudent, afacerea, combinaţia, la care te gândeşti pare periculoasă, riscantă. Poţi pierde mici avantaje imediate, aproape sigure, pentru mari avantaje iluzorii! Iluziile pe care ţi le-ai facut în ceea ce privea pregatirea şi performanţa unor persoane din anturajul tau se spulberă astăzi ca fumul de ţigara! In orice caz, trebuie sa dai dovada de discretie, diplomatie si eleganta. Conjunctura se schimbă, situaţia se schimbă, oamenii se schimbă, aşa că poţi avea, poate în viitor, o perspectivă mai bună.

VĂRSĂTOR Astăzi ai o gândire agresivă. Ai vrea să critici pe toată lumea, găseşti greşeli peste tot. De fapt, este doar frustrare produsă de faptul că nu ai bani suficienţi și că stai acasă! Ai pe Jupiter și Marte în zodie, aşa că poţi să ai o mulţime de ocazii pe care nu este obligatoriu să le ratezi, să le regreţi mai târziu. Configuraţia astrologică nu este foarte prielnică în abordarea, de către tine, a unor persoane din sfera autoritaţii publice. Aşa că lasă pe mâine, sau rezolvă online!

PEŞTI Dimineaţa poţi avea o discuţie crucială. Clarifici situaţia şi ştii şi tu cum stai, la ce să te aştepţi. E indicat să renunţi la persoanele care te-au înşelat, decepţionat, în mod repetat! Nu face eroarea fatala sa-ti subestimezi duşmanii, mai ales in dragoste, pentru că dacă calci pe dinţii greblei, te loveste coada in cap! Doar suntem o naţiune de ţărani şi fiecare avem o greblă virtuală! Pe de altă parte, domneşte o mare tensiune în legătură cu nişte teste sau examene, nişte praguri, obstacole, termene. Oricum, se amână, doar stai acasă. Schimbarea care pare că are loc în sufletul tău este doar de suprafaţă, de fapt răspunzând unor comandamente sociale!