BERBEC Discuţiile pe care poţi să le ai pot fi dificile dar şi necesare. Dă dovadă de realism şi astăzi nu promite nimic, nu te implica, alătura, cauzelor dubioase, care sunt deja pierdute. Astăzi originalitatea nu este punctul tău forte. Conjunctura planetelor îţi este relativ favorabila, mai ales in domeniul sănătăţii. Totuşi, un regim alimentar echilibrat şi multă odihnă este ceea ce iţi trebuie. O periodă favorabilă mai ales pentru nativele zodiei. Multă lume, multe proiecte, mulţi prieteni – eşti o persoană populară… Ceva-ceva tot trebuie sa iasa din aglomeraţia asta! Asa că nu pierde timpul cu filozofii utopice şi cu idei fantastice. Mai mult pragmatism nu strica!

TAUR Astăzi înţelegi că nu trebuie să te schimbi după cum bate vântul, că noul cu orice preţ, schimbarea, e doar un procedeu de vânzări, de marketing. Interesele tale sunt fixe, fă-le reale! Afaceri si afaceri. Unele cu bani altele de amor. Nu uita sfatul meu: nu amesteca utilul cu plăcutul! Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţii rezultatul dorit şi poţi pierde stima anturajului. Încet şi cu grije însemnă sigur! O parte dintre nativii din zodia Taurului pot pleca, însă, într-o călătorie de afaceri, sau o mică deplasare, stelele sunt binevoitoare. Sănătatea este bună, banii – constant. Pe total o zi buna!

GEMENI Cooperând, în echipă, astăzi poţi să înregistrezi unele progrese. E una dintre zilele acelea rare în care eşti sprijinit în realizarea ideilor, visurilor tale. Lumea crede că o să reuşeşti. Ceva mocnea de mai mult timp, fie că ştiai fie că nu, acum iţi rămâne doar sa tragi concluziile şi să-ţi fie de invaţătura. Nu, nu este ceva grav, mai mult este vorba despre vanitatea proprie. Este o perioadă favorabilă celor din zodia de aer care caută un loc de unde să-şi facă cumpărăturile de la producător, evitând dubioasele supermarketuri, sau să gasească un locşor plăcut unde să se distreze altfel decât în mod obişnuit. Puţină schimbare! O veste sau o întâlnire îţi face mare plăcere. Câştig moderat de bani şi noroc bun, adică necazuri mici.

RAC Astăzi nu ai timp de pierdut cu vanităţi şi victorii virtuale. Trebuie să fii eficient, pragmatic, realist. Îţi e greu să faci compromisuri, iar eschiva este principala ta lovitură. Nu e rău! Daca ai greşit cu ceva, cere-ţi poetic şi cu eleganţă scuze şi vezi daca poti indrepta lucrurile. Dacă nu, dacă nu recunoşti greşeala, chiar dacă ai merge pe apă nu ai fi mai bun decât o pată de ulei. Chiar dacă ai programat bine ziua de astăzi este bine să te gândeşti de două ori înainte să pleci cine ştie unde, mai ales pe seară. Mai bine stai în propria bucătărie cu o cafea, o prăjitură, şi să te joci cu pisica. Daca nu ai, poţi să adopţi una. Nici nu ştii ce minune este un ghemotoc de blăniţă torcător şi plin de gheruţe!

LEU Ai nevoie de o sursă pozitivă. O zi mai puţin favorabilă, în care primeşti unele veşti discutabile. Sau pur şi simplu eşti sătul de „sistem”, de la care primeşti mereu numai veşti negative! La serviciu ca şi acasă, in bucătărie, te întâmpină un amestec asortat de treburi urgente care aşteaptă hotărârile şi acţiunile tale energice. Nu brusca lucrurile, mai ales in amor, sau dacă este vorba despre o promisiune. Poate ultima proba de trecut este cea de rabdare! Nu neglija problemele care ţin de sănătate, chiar daca este vorba de o banală răceală. In general evita să te simţi copleşit de rau, fie că este vorba de o ameninţare materială cum, fie că este o mică cheltuială care s-a dovedit că este mare.

FECIOARĂ E multă agitaţie şi tensiune în jurul tău. Ai vrea să joci rolul omului invizibil, ca să poţi să-ţi vezi de treburile tale, să nu fii deranjat tot timpul. Muzica bună la căşti e o soluţie! Încearcă chill out sau Buddha bar. Un procent dintre nativii din zodia Fecioarei astăzi nu se bucură foarte mult. Recunosc, ai motive. Dar numai tu eşti de vina, pentru că nu ai puterea sa-ţi cauţi calea şi să rezişti influenţelor. Nu te enerva, nu te ajuta la nimic, ba chiar goneşti de lângă tine pe binevoitori. Numară in gind pana la zece si zambeşte din nou! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor de familie şi/sau financiare, dar tot ale familiei. O situaţie personală, mai veche, îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie şi să ai răbdare, multă răbdare.

BALANŢĂ E momentul unei discuţii dificile, pe care ai amânat-o mereu. Sorţii sunt favorabili, ziua e fastă, trebuie să ai curaj şi să vrei să rezolvi problemele, fie sentimentale, fie profesionale! Stelele te avertizează sa nu te aflii in spaţii deschise, mai ales dimineaţa. Evita, de asemenea, mâncărurile grele şi indigeste. Planetele bine aspectate arată că toate problemele pe care le-ai avut in relaţiile de dragoste sunt de domeniul trecutului. Este timpul împăcării, al bucuriei şi al relaţiilor armonioase. Oficial, îţi este bine! Pune lucrurile în ordine, atât bunurile cât şi sentimentele. Atenţie la detalii, nu că le-ai neglija, dar nu pierde poza, generalul, totalul, întregul, din vedere. Urmează-ţi scopul, nu te lăsa tentat de mijloace!

SCORPION Eşti sfătuit de stele să laşi relaţiile nesincere şi lucrurile neserioase, frivole. Trebuie să ai o discuţie corectă şi calmă, ca apoi să te poţi concentra numai pe problemele importante. Atmosfera încrâncenată din jurul tau te face să te gandesti la insule cu palmieri. Atenţie insa, chiar şi acolo sunt rechini şi crocodili! Şi alţi scorpioni, mult mai mari! Poziţiile planetelor şi a indicatorilor astrologici iti indică o vreme bună pentru rezolvarea cu succes a problemelor lăsate, întarziate, abandonate chiar. Energia ta vitală este în creştere, eşti dinamic, rapid, ca să înţelegi mai bine, iar tot ceea ce te deranjează este că toţi prietenii sunt foarte ocupaţi. Adică nu au timp de tine. Ceea ce este foarte, foarte, nedrept!

SĂGETĂTOR Discuţiile interminabile, inutile, îţi consumă prea mult timp, timp pe care nu-l ai. Ori, după cum probabil că ştii, timpul înseamnă bani! Eşti prea tensionat şi bănuielile tale te obsedează! Nu te mai indigna când afli amanunte picante despre unele relaţii sociale, despre „vedete”, sau despre unii prieteni care sunt serviabili atita timp cit pot profita de bunavointa ta. Ai şansa să-ţi clarifici un pic dorinţele şi aspiraţiile, să te detaşezi de cotidian. Puţină solitudine, singurătate bine temperată, nu-ţi strică şi îţi întăreşte capacitatea de dialog. Poate vrei să vizitezi, ca pe un muzeu, nişte magazine noi şi foarte scumpe. Poate vrei să stai pe o bancă într-un parc şi să vezi că lumea nu este aşa de urâtă şi disperată cum afli de la televizor. Asta până se strică vremea…

CAPRICORN În plan personal, se deschid nişte căi noi, constructive, direcţii care îţi atrag imediat atenţia! Astăzi ai ocazia să demonstrezi că buna ta credinţă este constantă şi cu un viitor bun. Dupa câteva zile echilibrate, care zile au trecut repede fără amintiri memorabile, stelele iţi surâd din nou. Astăzi ai relativ noroc şi în dragoste şi in afaceri, dar afaceri care privesc comunicarea, in general! Cu zodia în continuare relativ neaspectată, dar ai pe Pluton și Saturn, retrograde, în zodie, trebuie sa eviti confruntările tăioase, mai ales cele legate de activitaţile profesionale sau de meseria ta. În general eşti un bun profesionist, dar uneori lipsa timpului te îndeamnă să laşi lucrurile neterminate. Când cheful de muncă se termină brusc, roagă frumos pe un prieten să te ajute să termini ce ai de făcut!

VĂRSĂTOR Semnalele ostile pe care le primeşti azi pot să fie doar reacţii hormonale, paranoia şi furia cotidiană. Mesajul, însă, trebuie descifrat şi înţeles. Nu provoci sentimente negative degeaba! Până la urmă iei o hotărâre, dar poți constata că nu ai luat în considerare toate datele problemei, că ţi-ai făcut „stereotipuri de comportament”, că întotdeauna stai în defensivă. Totuşi, astăzi te simţi din ce in ce mai in formă, cu mai multă energie şi dinamism, şi aceasta chiar dacă vremea este capricioasa şi presiunea atmosferică variază. Ai de luat şi o altă decizie. Mai grea. Atenţie, însă, aparenţele trebuie intotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat mereu de anturajul tău.

PEŞTI O parte din proiecte, ambiţii, poate visuri, se derulează convenabil. Ai intuiţie, dar nu ai energie, aşa că mai bine planifică, programează, decât să te epuizezi cu o activitate prea densă. Profesional, dar şi personal treburile par să meargă ceva mai bine. Dar exista intotdeauna un „dar” eşti mereu fascinat de găsirea formulei care să te umple de bani. Gândeşte-te mai puţin la bani şi mai mult la oamenii care te iubesc, aşa cum eşti. Aşa cum eşti, nu mai bogat, sau mai puternic. Te afli sub protecţia binevoitoare a stelelor care te favorizează cu idei noi și îndrăznețe, dacă nu comice, mai ales daca lucrezi in domenii legate de copii. Influenţe astrale subtile te ajuta sa tragi concluzia că lucrurile incep sa mearga spre bine, la locul unde activezi, fie că este birou, fabrică sau şcoală, şi chiar şi in dragoste. Atenţie la nişte termene sau întâlniri, este bine să nu întârzii : „punctualitatea este politeţea regilor!”.

