După ce Simona Halep s-a distantat complet de Academia Mouratoglou, după scandalul cu roxadustat, locul 8 ATP a luat o decizie neașteptată. Se anticipa că academia ar putea pierde și alți jucători cunoscuți în urma scandalului de dopaj al Simonei Halep. Holger Rune refuză să rezilieze contractul său cu academia. Chiar dacă Rune nu mai este antrenat de Mouratoglou, el dorește în continuare să beneficieze de facilitățile de antrenament oferite de Academia Mouratoglou de pe Coasta de Azur. El și-a schimbat antrenorul și acum colaborează cu Boris Becker și Severin Luthi.

Holger Rune a luat o decizie surprinzătoare. El a anunțat că va continua să colaboreze cu Academia Mouratoglou. Chiar dacă acesta nu mai este parte din staff-ul său. Rune apreciază impactul pozitiv pe care l-a avut academia asupra dezvoltării sale și exprimă dorința ca parteneriatul să continue:

Holger Rune păstrează încrederea în Academia Mouratoglou, chiar în lumina dezvăluirilor care au ruinat cariera Simonei Halep. Conform declarațiilor prezentate în instanță, la recomandarea lui Frederic Lefebvre, directorul departamentului de pregătire fizică al academiei, fizioterapeuta Candice Gohier și antrenorul Patrick Mouratoglou au furnizat Simonei Halep un supliment de colagen contaminat cu roxadustat.

Cu toate acestea, Rune alege să continue colaborarea cu academia, manifestând încredere în echipa care gestionează facilitățile de antrenament. Această decizie surprinzătoare subliniază legătura stabilă și recunoștința pe care tânărul danez le păstrează față de Academia Mouratoglou, în ciuda incidentelor recente.

Simona Halep a dezvăluit că a încheiat colaborarea contractuală cu Academia Mouratoglou și, în prezent, preferă să nu mai aibă nicio legătură cu fostul antrenor al Serenei Williams.

„Într-adevăr, a ieșit public. Mi-aș fi dorit să fi făcut asta puțin mai devreme. Am încetat să mai lucrez cu Academia Mouratoglou de ceva timp. Când m-am trezit în această situație, mi-a fost greu, pentru că mereu am avut încredere în echipele mele, în echipele anterioare și în toți cei cu care lucrez.

Pentru că simt că, dacă am încredere, am șanse mai mari să am performanțe maxime. Am fost întotdeauna deschisă să învăț de la oameni. De aceea angajezi oameni, pentru că ai nevoie de informații, trebuie să devii mai bun. Așa că mereu am avut încredere, iar încrederea mea este acum un pic zdruncinată.

Pe viitor, nu știu cum va fi, dacă voi mai putea avea încredere din nou. Probabil va trebui să învăț. Pentru că acesta este principiul meu în viață, dacă angajezi pe cineva și lucrezi cu acea persoană, trebuie să existe încredere”, a spus Halep, la Euronews, despre ruptura de Mouratoglou.