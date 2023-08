The Bridge debutează pe HBO MAX numai în Ungaria

The Bridge este un reality-show marca Banijay, care a debutat astăzi pe platforma de streaming HBO MAX, însă deocamdată acesta este disponibil doar pentru Ungaria, în ciuda faptului că echipa de producție a fost formată în mare parte din români.

Show-ul este o colaborare dintre HBO MAX şi Free Monkeys, care au cumpărat licenţa The Bridge pentru Ungaria, însă au decis să o filmeze în România. Acestă decizie a fost luată deoarece pentru că firma echipei de filmare, Paprika Studios România, este din România. A contat și frumusețea locurilor turistice din țara noastră, care a garantat imagini spectaculoase.

Echipa de producţie românească a însumat 50 de specialişti experimentați, care au colaborat la realizarea unor producții alături de giganți precum Disney+, Netflix sau MGM.

Ce presupune formatul reality-show-ului The Bridge

Formatul original aparține de Banijay și a fost creat de Zeppelin (Banijay Iberia), fiind lansat până în prezent în Australia, Brazilia şi Marea Britanie. Succesul în aceste țări a fost impresionant, de aceea el s-a bucurat şi de un al doilea sezon, în 2022, atrăgând în mod special publicul tânăr. Spectacolul are patru adaptări noi pentru publicul din Danemarca, Suedia, Norvegia şi Finlanda, realizate în 2022.

Pe scurt, formatul presupune reunirea a 14 străini proveniți din medii de viață, cu experiențe complet diferite, aceștia sunt plasați într-un loc necunoscut, de obicei într-un peisaj sălbatic. Concurenţii pot câștiga marele premiu în valoare de 30 de milioane de HUF (aproximativ 80.000 de euro) dacă duc la bun sfârșit anumite probe. Una dintre cele mai importante este aceea de a construi împreună un pod lung de 250 de metri, fără a apela la unelte moderne şi fără ajutor din exterior. Concurenții sunt obligați de circumstanțe să lucreze în echipă.

Lacul Beliş-Fântânele, locul de filmare din România

Echipa de filmare a ales Lacul Beiuș-Fântânele deoarece își doreau un mediu care să provoace încă de la început imaginaţia telespectatorilor, acesta a fost ales după documentarea a 50 de lacuri.

„Găsirea locului ideal este ca şi cum ai încerca să cauţi un ac în carul cu fân. Necesită mult efort, prospecţii şi documentare, precum şi mult noroc, bineînţeles. Cred că am descoperit un loc pe care îl adăugăm acum pe harta lumii, pentru ca milioane de telespectatori să se bucure de el în cadrul acestui reality-show, la televizor. Şi pe care, de ce nu, poate îl vor vizita şi în realitate”, a precizat Anca Iurea, Operations Officer al Paprika Studios România, cu privire la modul de selecție.

Echipa de producție a fost nevoită apoi să obțină aprobări speciale din partea autorităţilor implicate, atât locale, cât şi naţionale și să ceară ajutorul tuturor unităţilor de cazare din zonă (13 pensiuni).

Decorul de locuit al concurenților a fost construit de la zero

„Am fost impresionat de frumuseţea regiunii în care am filmat – lacurile transilvănene, pădurile, munţii… Şi am fost şi mai surprins atunci când am văzut cum a arătat la final casa de lemn «veche de secole» a concurenţilor, construită de echipele noastre în doar câteva săptămâni”, a mărturisit, la rândul său, Christophe Brackx, director general al Paprika Studios România.