Israelul, care este gata să negocieze „timp de patru ani” o soluţie cu două state cu palestinienii, va putea să-şi anexeze coloniile din Cisiordania fără întârziere, a declarat marţi ambasadorul Statelor Unite la Ierusalim, David Friedman, informează France Presse, conform Agerpres.

Preşedintele Donald Trump şi-a prezentat marţi, la Casa Albă, alături de premierul israelian, Benjamin Netanyahu, planul de pace pentru Orientul Mijlociu, bazat pe o soluţie „cu două state” şi prin care face Israelului o serie de concesii. El a spus că teritoriul prevăzut pentru noul stat palestinian va rămâne deschis şi nu vor fi dezvoltate colonii israeliene timp de o perioadă de patru ani.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020