Prințul Harry și Meghan Markle formează o echipă extrem de profitabilă

Expertul citat de The Mirror susține că Prințul Harry și Meghan Markle formează o echipă extrem de profitabilă. Deci, mariajul lor este benefic pentru ei atât din punct de vedere profesional, cât și personal, scrie Thesouthafrican.

„Harry și Meghan formează o echipă profitabilă, iar toate afacerile lor, pe care le au în comun, au potențialul de a continua să aducă venituri substanțiale familiei”, a spus expertul pentru The Mirror.

De asemenea, mariajul s-a dovedit benefic pentru amândoi și din punct de vedere profesional”, a continuat Steven Alderson. Despărțirea le-ar putea „afecta cariera”, în încercarea de a reveni la Hollywood.

Vor urma exemplul cuplului Jada Pinkett-Will Smith

Expertul a continuat susținând că, dacă Ducele și Ducesa de Sussex se despart, ar păstra secretul, la fel ca Jada Pinkett și Will Smith. Luna trecută, Jada Pnkett Smith a făcut un anunț bombă despre căsnicia ei cu actorul Will Smith. Actrița în vârstă de 52 de ani a dezvăluit că ea și Will duc „vieți complet separate” din anul 2016, chiar dacă nu au divorțat niciodată oficial.

„Da, nu a fost un divorț pe hârtie, dar a fost un divorț”, a declarat actrița.

Despărțirea a început în urmă cu șapte ani, dar cei doi au luat decizia de a nu face publică destrămarea mariajului.

Mai e până la divorț, susține un alt expert

Recent, un alt comentator regal, Kinsley Schofield, afirma că Harry și Meghan Markle se vor despărți în cinci până la zece ani, potrivit Hindustan Times. Schofield a citat surse care i-ar fi spus că Ducele și Ducesa de Sussex devin din ce în ce mai incompatibili. El a negat zvonurile potrivit cărora Harry și Meghan ar fi în pragul unui divorț.

„Se despart? Nu. Toți cei cu care vorbesc spun asta se va întâmpla, probabil, în 5-10 ani”, a spus el.

Conform Sky News, presiunile legate de carieră și familie, care s-au acumulat în ultimul timp, ar fi provocat o ruptură în relația ducilor de Sussex, care se pare că acum dorm în dormitoare separate și chiar ar fi apelat la terapie de cuplu.

O sursă citată de tabloidul The Mirror a sugerat că Meghan și Prințul Harry fac consiliere de cuplu „pentru a-și aduce căsnicia pe drumul cel bun, după un an tumultuos”. Sursa respectivă susținea că „stresul și criticile” recente le-au afectat mariajul și că și-au dat seama că e mult „de lucru” pentru a rezolva anumite probleme.

Harry, deschis cu privire la terapia de cuplu

O altă sursă a declarat pentru revista Closer: „Harry a fost foarte deschis cu privire la terapia de cuplu, așa că nimeni nu ar fi surprins dacă ar dori să-și îmbunătățească comunicarea în cadrul căsniciei”.

Sursa mai susține că Harry și Meghan „încearcă să petreacă mai mult timp împreună și să lase munca deoparte” pentru a merge mai departe. Potrivit sursei, „Harry și Meghan vor să revină la elementele de bază ale unui cuplu”, în speranța că mariajul lor nu se va destrăma.

Vor să revină în orașul în care Meghan a copilărit

În paralel, presa scrie că Harry și Meghan își doresc să revină în orașul în care Meghan își petrecea copilăria, cu intenția de a crea un nou început și de a se simți mai aproape de cercurile artistice și de luminile strălucitoare ale Hollywood-ului. Cei doi deja sunt în căutarea unei case în Malibu.

Afacerile merg tot mai prost

În ciuda semnalului dat de Prințul Harry și Meghan Markle cum că nu ar fi probleme între ei, se pare că lucrurile nu sunt prea roz nici pe plan financiar. Afacerile pe care le au împreună nu mai au același succes. De curând, ducii de Sussex au pierdut contractul de 20 de milioane de dolari cu Spotify, iar popularitatea lor a continuat să scadă.