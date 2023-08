În ultima vreme, în presa internațională circulă zvonuri potrivit cărora Prințul Harry și Meghan Marke vor divorța curând. Zvonurile respective au apărut în spațiul public după ce nu și-au sărbătorit aniversarea a cinci ani de la căsătoria lor, așa cum își obișnuiseră fanii.

Se pare că actrița americană ar fi depus deja actele de divorț, cerând de la soțul ei 80 de milioane de dolari americani și custodia totală a copiilor lor.

„Se zvonește că Meghan Markle se desparte de Harry. Ea l-a luat de lângă familia lui după ce a făcut de râs familia regală britanică și a făcut ca întreaga națiune să-l urască.

Acum că Harry este falit și singur din cauza ei, ea ar fi depus actele de divorț cerând 80 de milioane de dolari plus custodia totală a lui Archie și Lilibet.

Dacă acest lucru se va întâmpla cu adevărat, va fi ea obligată să îi returneze testiculele lui Harry?”, a scris, luna trecută, Ada Lluch pe contul ei de Twitter, precizând că a aflat aceste informații din publicația spaniolă Marca și de pe site-ul de entertainment Showbiz Cheat Sheet.

Rumors are that Meghan Markle is separating from Harry.

She took him from his family after she embarrassed the British Royal Family and made his whole nation hate him.

Now that Harry is broke and lonely because of her, she has allegedly filed divorce papers asking for $80…

— Ada Lluch 🇪🇸 (@ada_lluch) July 11, 2023