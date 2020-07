„Serbia in prag de razboi civil.

De ce? Pentru ca s-a reinstaurat starea de urgenta.

Romania are sa o ia pe exact aceeasi cale daca ne vom intoarce la restrictiile de acum doua luni.

Financiar poate ca statul mai are ceva pe fundul sacului dar cu siguranta la final de an, previziunea de 6% o sa fie o gluma. Daca ajungem la 10% ne declaram falimentari.

Inca este liniste, e vara, autostrada soarelui este plina.

Cu urmeaza dupa linistea dinaintea furtunii?”, a scris Adrian Cuculis pe Facebook.

Clădirea parlamentului de la Belgrad a devenit marţi seara târziu scena unor ciocniri între forţele de ordine şi un grup de manifestanţi care protestau împotriva reinstaurării restricţiilor legate de noul coronavirus, relatează AFP şi dpa. Miercuri, poliţia a anunţat că 23 de persoane au fost arestate şi 43 de ofiţeri au fost răniţi în cursul protestelor care s-au calmat abia dimineaţa.

Ciocnirile au avut loc la câteva ore după ce preşedintele Aleksandar Vucic a anunţat noi interdicţii de circulaţie în weekend pe motivul deteriorării situaţiei epidemiologice.

Câteva mii de manifestanţi s-au adunat în faţa parlamentului şi au blocat traficul, dar nu au avut loc incidente până când un grup de protestatari au forţat cordonul poliţiei şi au intrat în clădire. Poliţia i-a respins, dar apoi o mulţime de circa 100 de persoane au continuat să avanseze spre clădirea parlamentului, bătând în retragere doar după ce forţele de ordine au lansat gaze lacrimogene.

La rândul lor, unii manifestanţi au distrus coşuri de gunoi din beton şi au aruncat cu bucăţi din ele înspre oamenii legii.

Fumul toxic care a învăluit întregul platou din faţa parlamentului, precum şi parcul şi străzile din vecinătate i-a determinat pe mulţi dintre manifestanţi să-şi smulgă de pe faţă măştile de protecţie anticoronavirus.

Media locale au relatat că s-au produs de asemenea jafuri şi acte de vandalism.

Directorul poliţiei Vladimir Rebic a declarat miercuri pentru postul public RTS că, pe lângă cele 23 de arestări şi cei 43 de ofiţeri răniţi, mai multe maşini de poliţie au fost incendiate şi distruse.

Protestatarii au scandat între altele „Demisia” şi „Stop Vucic”, conform imaginilor difuzate de televiziunile locale.

Criticii preşedintelui îi reproşează şefului statului că a ridicat în mod accelerat măsurile iniţiale de izolare pentru a putea fi organizate alegerile de la 21 iunie, câştigate de partidul aflat la putere.

Conform datelor oficiale, ţara balcanică înregistrează o creştere a numărului de cazuri, de la circa 50 de contaminări înregistrate zilnic cu o lună în urmă la 300-350 în prezent. Marţi, autorităţile sârbe au anunţat decesul a 13 persoane din cauza COVID-19, cel mai ridicat bilanţ cotidian oficial de până în prezent.

Potrivit dpa, Serbia înregistra marţi puţin sub 3000 de cazuri active şi 110 pacienţi în stare critică. Numărul total de decese înregistrate din cauza COVID-19 în această ţară cu aproape 7 milioane de locuitori este de 330.

În discursul de marţi, Vucic a mai susţinut între altele că spitalele sunt debordate, cu aproape 4000 de pacienţi.