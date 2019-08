Un specialist IT susține că acțiunea a avut loc chiar de pe telefonul Luizei. Conform lui Mădălin Dumitru, în cazul în care cartela Luizei ar fi fost introdusă în alt terminal, pe grupul colegilor săi ar fi apărut o notificare în care se mentiona acest lucru. Mai mult, anchetatorii au maximum 48 de ore la dispoziţie din momentul accesării telefonului să ceară operatorului de tlefonie mobilă raza unde a fost identificat aparatul.

„În momentul în care vedem ca cineva a parasit grupul exista posibilitatea sa fi folosit telefonul care sa fi avut internet de pe cartela sau wifi. Când cineva introduce in lista de contacte o persoana si pune aceasta denumire luiza wapp mie imi arata faptul ca era un nr pe care il folosea pentru aceasta aplicatie. Nu as baga in agenda mea pe cineva cu wapp”, spune specialistul IT. „Daca scoteai cartela gsm din telefon si o introduceti in alt tel, toti ceilalti ar fi vazut ca codul a fost modificat. Daca nu au astfel de notificare ca le-a fost schimbat telefonul. În grup s-ar fi vazut o notificare ca acel cod a fost modificat. Asta inseamna ca s-ar fi bagat in alt telefon”, spune Mădălin Dumitru pentru România TV.

