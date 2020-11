Premierul Orban a declarat, vineri, că obiectivul Executivului pe care-l conduce este ca în România să fie create, până săptămâna viitoare, 280 de noi locuri în secţii de anestezie şi terapie intensivă (ATI).

Potrivit acestuia, în Bucureşti vor fi disponibile mai multe paturi ATI la Spitalul “Malaxa”, dar şi la un spital privat, al cărui nume nu l-a menţionat.

“Noi creştem numărul de locuri în secţiile de terapie intensivă. Ministrul Tătaru a emis un ordin în cursul acestei săptămâni prin care a inclus noi spitale sau a dezvoltat secţii în spitale care deja funcţionau ca spitale de suport COVID. Obiectivul nostru este ca săptămâna viitoare să intre în funcţiune încă 280 de locuri noi în secţiile de terapie intensivă”, a afirmat Ludovic Orban.

Premierul Ludovic Orban a participat, vineri, la Suceava, la recepţia lucrărilor variantei ocolitoare a municipiului Rădăuţi. Ulterior, acesta a fost prezent la un obiectiv de investiţii al CFR în localitatea Pojorâta.

Va fi evaluat fiecare spaţiu în parte, apoi evaluarea necesarului de dotare şi de personal

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat miercuri, 18 noiembrie, că în următoarea perioadă, respectiv între 7 şi 21 de zile, vor fi operaţionalizate încă 280 de paturi de terapie intensivă.

“În ultimele 3 zile am făcut o evaluare la nivel naţional şi în Bucureşti a situaţiei evoluţiei pandemiei şi am căutat suplimentarea paturilor de terapie intensivă la nivel naţional şi în Bucureşti. Astăzi am introdus în ordinul 555/2020 încă 24 de unităţi medicale, de spitale, în totalitate sau doar cu o parte de ATI, urmând ca în 7 până la 21 de zile să operaţionalizăm 280 de paturi de terapie intensivă”, a declarat Nelu Tătaru, miercuri, la începutul şedinţei de Guvern, scrie Agerpres.

Ministrul Sănătăţii a adăugat că, după evaluarea fiecărui spaţiu în parte “de echipele de la Inspecţia Sanitară de Stat, ISU şi cele de la ANMDR”, se va face şi o evaluare a necesarului de dotare şi de personal pentru operaţionalizarea celor 280 de paturi ATI într-o perioadă cuprinsă între 7 şi 21 de zile.