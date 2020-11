„Este un lucru, aş putea spune, oarecum aşteptat ca, în momentul în care nu găseşti un loc la Terapie Intensivă în Bucureşti, să ai unde să transferi aceşti pacienţi, chiar şi cu avionul.

u ne-am fi dorit situaţia aceasta, evident, dar, până la urmă, noi de aceea facem aceste eforturi şi am lăsat la o parte orice căutare din aceasta, de simpatie politică şi de a le spune oamenilor ce vor ei să audă, am pus sănătatea publică pe primul loc tocmai pentru că avem această datorie: dacă nu ai loc aici, să muţi în altă parte, dar să poţi să-i tratezi şi să le oferi servicii medicale”, a declarat Raluca Turcan la Realitatea Plus.

Suplimentarea locurilor la Terapie Intensivă

De asemenea, Raluca Turcan a spus că suplimentarea locurilor la Terapie Intensivă, la nivelul întregii ţării, cu 280 de paturi, în perioada următoare este o prioritate.

„Suntem într-un proces în care suplimentăm cam cu 280 de paturi locurile la Terapie Intensivă şi în fiecare săptămână, în fiecare zi apar noi şi noi paturi, pe care le deblocăm. Nu este foarte uşor, că nu e suficient să te duci să găseşti un loc la ATI.

Acel loc trebuie să fie cu aparatură, cu oxigen, cu ventilatoare, trebuie să aibă cadre medicale. Şi aici am creat un sistem centralizat: în momentul în care un spital din ţară rămâne fără suficient personal sau are capacitatea să suplimenteze numărul de paturi şi are nevoie de personal, să putem imediat să îi transferăm”, a conchis vicepremierul.

Sursă foto: INQUAM Photos/George Calin