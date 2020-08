Ludovic Orban a explicat că a fost vorba de o alegere care trebuie făcută în astfel de situaţii „între sănătatea oamenilor şi anumite sacrificii pe care trebuie să le facă anumite companii”.

Reluarea activității

„Într-un termen relativ scurt am permis reluarea activităţii pentru hoteluri, am permis reluarea activităţii din turismul balneo, am permis derularea activităţilor pe terase. Singurul domeniu din HORECA care este încă sub restricţie este domeniul restaurantelor din spaţiu închis.

Imediat ce vom avea o situaţie epidemiologică mai bună vom lua decizia de a permite reluarea activităţii şi pentru restaurantele în spaţii închise. Nu este o chestiune de rea-voinţă, întotdeauna când eşti în astfel de situaţii trebuie să alegi între sănătatea oamenilor şi anumite sacrificii pe care trebuie să le facă anumite companii”, a transmis Ludovic Orban.

Ludovic Orban a amintit măsurile luate de Guvern pentru companiile aflate în dificultate, menţionând, între altele, alocarea unui miliard de euro, dintre care 500 de milioane de euro, fonduri dedicate granturilor pentru asigurarea capitalului pentru activităţile economice afectate de restricţiile din perioada epidemiei de coronavirus.

Acești români vor primi despăgubiri serioase

Ludovic Orban a explicat vineri că Ministerul Agriculturii va plăti despăgubiri fermierilor ale căror culturi au fost afectate de seceta din acest an. Potrivit acestuia, Ministerul Agriculturii dispune de fonduri pentru plata despăgubirilor, însă a arătat că Guvernul ar putea analiza alocarea de noi fonduri la rectificarea bugetară care va fi discutată vineri seară.

„Vom asigura banii necesari din bugetul Ministerului Agriculturii pentru a plăti despăgubirile pe care le-am anunţat pentru fermierii ale căror suprafeţe au fost afectate de secetă. Bugetul Ministerului Agriculturii este un buget care are mai multe categorii de cheltuieli. Nu trebuie să existe o corespondenţă între suma care urmează a fi plătită pentru despăgubirile către fermieri şi creşterea bugetului Ministerului Agriculturii. Sigur că voi mai analiza o dată. Rectificarea bugetară este obiectul unei dezbateri în Guvern. Ăsta este un proiect care este public în momentul de faţă, în transparenţă, dar decizia finală o vom lua în cursul acestei seri”, a afirmat Orban.

Sursă foto: INQUAM/Octav Ganea