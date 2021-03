Sorin Cîmpeanu anunță un nou beneficiu în învățământ

Ministrul Educaţiei a transmis joi, 25 martie, că în următoarea şedinţă de guvern va fi introdus un proiect de ordonanţă de urgenţă privind învăţământul superior.

Astfel, Cîmpeanu arată că proiectul prevede, printre altele, că „10% din finanţarea de bază a universităţilor va putea fi cheltuit pentru investiţii în beneficiul comunităţilor academice”.

Ordonanța se află pe circuitul de avizare

„Avem pe circuitul de avizare şi vom introduce în şedinţa de guvern o ordonanţă de urgenţă prin care: unu – 10% din finanţarea de bază a universităţilor va putea fi cheltuit pentru investiţii în beneficiul comunităţilor academice. Este vorba de un maxim de 320 de milioane de lei, 10% din 3,2 miliarde de lei, cât este totalul finanţării de bază în universităţile româneşti.

Doi: pentru prima oară, în universităţile româneşti din bugetul Ministerului Educaţiei 100 de milioane de lei vor fi destinaţi finanţării instituţionale a cercetării din universităţi. Deci 100 de milioane de lei din bugetul Ministerului Educaţiei, nu al altui minister, vor fi alocaţi pentru finanţarea instituţională a cercetării, pe bază de performanţă, pe baza potenţialului pentru cercetare şi pe baza strategiilor pentru cercetare ale fiecărei universităţi”, a subliniat Cîmpeanu într-o conferinţă la Palatul Victoria.

De asemenea, ministrul a anunţat ți că a fost luată decizia de a fi finanţate „cele 10 universităţi câştigătoare ale competiţiei de reţele de universităţi europene”.

„Trei în primul apel, şapte în apelul următor, cu o sumă absolut identică cu cea cu care finanţează aceste proiecte Uniunea Europeană. Deci, cu alte cuvinte, cât dă Uniunea Europeană, indiferent cât dă, exact atât va da şi România, prin Ministerul Educaţiei. Este modalitatea prin care încurajăm performanţa”, a conchis ministrul Educației.

Costul standard per elev

Ministrul a vorbit și despre costul standard per elev. Potrivit acestuia, costul rămâne la acelaşi nivel pentru cheltuieli salariale, de 6.111 lei.

„Am adoptat astăzi în guvern un lucru, spun eu, esenţial pentru şcolile din România, care înregistrează două premiere la nivel de hotărâre de guvern – costul standard per elev rămâne la acelaşi nivel pentru cheltuieli salariale, nu creşte, nu scade, 6.111 lei per elev. Însă noutatea este următoarea: pentru prima oară din anul 2012, de când finanţarea învăţământului preuniversitar se face pe baza costului standard per elev, după ce am avut în fiecare an creşteri ale costului standard per elev destinat cheltuielilor materiale şi pregătirii profesionale, accentuez, doar cu inflaţia în fiecare an, în acest an avem creşteri de 16%, 26% şi 36% .

Avem o creştere de 16% a costului standard unitar de la 387 de lei per elev la 450 de lei per elev, 16% creştere. În anii anteriori au fost creşteri cu 1-2% cu inflaţia. Avem o creştere de 16% anul ăsta. 26% este creşterea bugetului Ministerului Educaţiei pentru aceste cheltuieli materiale şi pentru pregătire profesională în şcoli, de la un miliard două sute şaizeci de milioane, la un miliard cinci sute optzeci şi şase de milioane, creştere de 326 de milioane, care înseamnă exact 26%”, a spus Sorin Cîmpeanu.

Ministrul a complet prin a spune că lucrul cel mai important este că „pentru prima oară avem un cost standard per elev pentru cheltuieli materiale, diferenţiat pentru mediul rural”.

„Am spus că mediul rural, şcolile din mediul rural au cea mai mare nevoie de creşterea finanţării. Pentru salarii era diferenţiat, pentru cheltuieli materiale, niciodată însă nu a fost diferenţiat. Diferenţierea s-a făcut doar în funcţie de zona geografică, în funcţie de climă. Această creştere este de 36%, de la 387 de lei, cât a fost în anul 2020, la 526 de lei în anul 2021. Au fost adoptate prin hotărâre de guvern aceste creşteri. Consider că este un lucru bun, care creează premise pentru micşorarea diferenţelor dintre şcolile din mediul rural şi şcolile din mediul urban”, a spus ministrul Educației.

