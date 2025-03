Guvernul României a inițiat negocieri avansate cu un investitor străin pentru preluarea activității Șantierului Naval Damen Shipyards Mangalia (DSMa), o mișcare menitată să mențină activitatea economică și să asigure plata salariilor angajaților. Anunțul a fost făcut de ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Bogdan Ivan, miercuri, la dezbaterea „Ora Guvernului” din Senat.

Acesta este dezideratul pe care îl avem şi căutăm soluţii inclusiv cu administratorul judiciar, pentru că el e cel care astăzi are în mână administrarea reală a societăţii din Mangalia”, a declarat ministrul Bogdan Ivan.

În momentul de faţă, suntem în negocieri avansate cu un potenţial investitor care să vină să închirieze tot ceea ce înseamnă forţa de muncă plus facilităţile de acolo, care va opera şi, automat, va menţine activitatea economică pentru a plăti salariile către oameni.

„Încă din prima săptămână de mandat am intrat în această temă, care este una extrem de complicată şi în momentul de faţă pot să vă spun concluziile discuţiilor pe care le-am purtat aproape, exagerez, dar aproape zilnic cu potenţiali investitori, cu reprezentanţii angajaţilor, cu reprezentanţii administratorului judiciar.

Referitor la retragerea Damen Holding din acționariatul Șantierului Naval Mangalia, Ivan a explicat că s-a convenit o negociere directă cu investitorul interesat pentru preluarea activelor și datoriilor.

„Din punct de vedere al exitului Damen, am convenit împreună cu cei doi acţionari, pentru că statul nu are un atribut direct şi este acţionar indirect, prin şantierul Naval 2 Mai, la şantierul naval Mangalia, am căzut de acord pe exitul lor, pe o negociere directă cu potenţialul investitor pentru preluarea activelor, dar şi a datoriilor din partea Damen Holding (acţionar minoritar la DSMa – n. r.)”, a precizat ministrul Economiei.