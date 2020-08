Economistul Adrian Câciu are un nou mesaj extrem de dur la adresa Guvernului, în general, şi a ministrului Muncii, Violeta Alexandru, în particular.

Câciu susţine că decizia luată vineri de Guvernul României cu privire la alocaţii demonstrează ipocrizia şi minciuna cu care s-au afişat în public până acum autorităţile. Mai mult, el indică şi faptul că decizia de a dubla alocaţiile etapizat, abia până în anul 2022, este o prostie. Vor sta oare toţi copii timp de doi ani „fără să mănânce, să se îmbrace şi să trăiască”, se întreabă retoric economistul, într-un mesaj postat pe Facebook.

Cât despre ministrul Violeta Alexandru, Adrian Câciu îi transmite că „şantajul este o infracţiune, iar tentativa se pedepsește şi ea”. El spune că dacă ministrul liberal va insista să blocheze plata banilor pentru copii din pur orgoliu politic, atunci îi garantează „o cădere dură cu fundul de asfalt”.

Mesajul integral postat de economistul Adrian Câciu

#Amavutdreptate

Demonstrația ipocriziei si minciunii referitoare la alocatii este demonstrată, în toată splendoarea ei, de decizia luată ieri de către Guvern.

Știți ca au spus ca nu au bani in buget, pentru ca legea cu dublarea alocațiilor a fost adoptata după adoptarea legii bugetului. Va aduceti aminte ca am spus atunci ca se pot plati alocatii majorate din ceea ce este prevazut pe 12 luni in primele sase luni urmand sa fie adaugati bani la rectificarea de la jumatate de ani.

Au negat. Au spus ca e o prostie.

Ok.

Ieri au decis sa dea alocații majorate cu 20% de la 1 august. Majorate fata de nivelul aflat in plata in iulie dar taiate fata de nivelul legii 14.

Ok.

Dar nu au facut rectificare. Deci dau din banii care sunt deja in buget la capitolul Asistență socială – alocatia de stat pentru copii pentru 12 luni.

Ok.

Deci ziceti mersi ca v-am invatat meserie si sa va dea Dumnezeu dupa sufletul mic de ăia 20% pe care îi dati ca Ceaușescu in ’89.

O alta minciuna era ca nu exista sursă de finantare si ca nu se pot majora alocatiile. Le-am spus si eu, le-a spus si CCR care este sursa de finanțare si de unde sa ia bani. Prin decizia de ieri, Guvernul a gasit si sursa de finanțare si a dat un 20% fata de ce era deja in plata.

Ziceti mersi ca ati invatat meserie la locul de munca si sa va dea Dumnezeu numai taieri de aici incolo si sa traiti din 180 lei pe luna.

Cum e insa prostia aia cu „dublam alocațiile pana in 2022”? Pai de ce ar conta asta pentru un copil de 17 ani? Sau pentru toti copiii? Or sta toti pe „pause” doi ani fara sa mănânce, sa se îmbrace si sa traiasca.

Știți cat este PIB /capita de copil? 4154 lei. Voi dati fix 4,3% din atât. Halal!

Nu in ultimul rând îi recomand doamnei Alexandru care a invatat meserie de la noi sa nu mai santajeze că nu ține. Santajul este o infractiune, iar tentativa se pedepsește si ea.

Legea de aprobare a OUG dat de dumneata poate contine amendamentul care obliga sa dai alocatii dublate de la 1 septembrie 2020 sau poate respinge aceasta ordonanta. Asta inseamna ca esti obligata sa le dai dublate direct.

Nu democratia blocheaza plata alocatiilor, ci dumneata daca ameninti cu asa ceva.

Asta vrei sa faci? Sa blochezi plata banilor pentru copii din orgoliu politic? Garantez o cadere dura cu fundul de asfalt. Cu factura sociala nimeni nu se joaca, asta nu e ong, soarta copiilor nu e joc de copii.

Dragi copii, cine v-a luat banii (rezistentii ar fi spus cuvantul „furat”)?

Concluzie : V-am învățat meserie pe banii mei dati in salariile voastre.