Șeful Cancelariei prim-ministrului a transmis că termenul respectiv a fost prelungit de la 17 august până la 1 noiembrie 2020.

Declarația lui Ionel Dancă

„A fost adoptată o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea termenului pentru depunerea declaraţiei privind beneficiarul real prevăzute în sarcina persoanelor juridice fără scop lucrativ.

Termenul care expira la data de 17 august şi care a creat numeroase probleme, în principal sectorului nonguvernamental cu privire la modul de completare şi depunere a acestei declaraţii privind beneficiarul real al acestor organizaţii nonguvernamentale, o obligaţie care derivă din Directiva europeană de combatere a spălării banilor, termenul pentru depunerea acestei declaraţii a fost prelungit de la 17 august până la 1 noiembrie 2020”, a transmis Ionel Dancă la finalul şedinţei de Guvern.

Ionel Dancă spune care este prioritatea Guvernului

Ionel Dancă a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj prin care îi asigură pe români că relansarea economică este o prioritate pentru actualul Guvern.

„Încep această postare prin a spune foarte clar că relansarea economică este prioritatea noastră și că în niciun caz nu vrem alte restricții care pot afecta economia.

Din păcate, suntem într-o nouă zi cu peste 1000 de infectari. Vidul de legislație pentru combaterea răspândirii infecțiilor cu noul Coronavirus, provocat de atacuri politico-juridice iresponsabile în plină pandemie, combinat cu o propagandă obscură de decredibilizare a pericolului Covid, ne-au adus din nou într-o situație limită.

Momentul nu este ușor din punct de vedere sanitar și tot planul nostru de a relansa economia depinde acum de un efort comun, colectiv, național, de a respecta regulile pentru limitarea răspândirii epidemiei cu noul Coronavirus.

De la începutul pandemiei, noi, Guvernul Orban, am avut un plan, planul de a salva sănătatea și viața oamenilor și în același timp am adoptat rapid toate măsurile necesare de sprijin pentru a salva locurile de muncă și companiile de la faliment. În continuare, în fiecare ședință de Guvern, într-un ritm fără precedent, am adoptat noi programe guvernamentale pentru relansarea economică”, a transmis Ionel Dancă.