Guvernele trebuie să conștientizeze gravitatea valurilor de caniculă. ONU: Vor fi extreme și mai puternice

Valul de căldură din Europa părea să atingă apogeul marți, 19 iulie, dar temperaturile ar putea rămâne peste normal până la mijlocul săptămânii viitoare, a anunțat Organizația Mondială de Meteorologie, avertizând că astfel de fenomene ar putea apărea cu o frecvență mai mare în viitor.

„Întrebarea pe care toată lumea și-o pune privind în viitor este – când se va termina?”, a declarat Robert Stefanski, șeful Serviciilor climatice aplicate din cadrul OMM, adăugând ”Din păcate, dacă ne uităm la toate modelele de la toți partenerii noștri la nivel național și regional, este posibil să nu se întâmple până la mijlocul săptămânii viitoare.”

Marea Britanie a înregistrat cea mai ridicată temperatură din istorie, de 40 de grade Celsius, în timp ce pompierii din sud-vestul Franței au luptat pentru a stăpâni incendii uriașe de pădure, iar un val de căldură care vine dinspre sud s-a instalat în partea de vest a Europei.

Robert Stefanski a declarat că se așteaptă ca temperaturile să atingă cote maxime marți, dar peste medie.

The Secretary-General of the World Meteorological Organization, Petteri Taalas, has warned that the ongoing heatwave in Europe could lead to more deaths, especially among the sick and elderly

În cadrul aceleiași ședințe de informare, secretarul general al OMM, Petteri Taalas, a avertizat că se așteaptă la un număr „mult mai mare” de valuri de căldură în viitor din cauza schimbărilor climatice.

„Direcția este clară și în viitor acest tip de valuri de căldură vor fi normale și vom vedea extreme și mai puternice”, a declarat Petteri Taalas, purtând mâneci scurte și o cravată roșie și albastră, pe care a spus că a ales-o pentru a ilustra tendința de încălzire.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, oficialii au declarat că se așteaptă la un număr mai mare de decese în rândul persoanelor în vârstă și a celor cu afecțiuni preexistente din cauza valului de căldură, precum și la provocări pentru sistemele de sănătate din cauza cererii crescute.

”Sper că acest gen de evenimente va duce la o conştientizare din partea guvernelor şi va avea un impact asupra comportamentelor de vot din ţările democratice”, a adăugat secretarul general în legătură cu valul de caniculă din prezent.

Pompierii se luptă cu incendii cauzate de caniculă în sudul Europei. Există unele semne că lucrurile au început să se atenueze după zile de caniculă care au provocat sute de morți și au lăsat zonele rurale periculos de uscate, au declarat autoritățile.

Cu toate acestea, valul de căldură se deplasează spre nord. Belgia și Germania se așteaptă ca valul de căldură să le lovească în zilele următoare.

Incendiile de vegetație au făcut ravagii în Portugalia, Spania și Franța, iar autoritățile avertizează că există riscul să se producă altele, deoarece condițiile de uscăciune au persistat.

Spania se confruntă cu ultima zi a unui val de căldură de mai bine de o săptămână, care a provocat peste 510 decese, potrivit estimărilor Institutului de Sănătate Carlos III.

Un incendiu de vegetație a traversat un câmp și a înghițit un excavator în apropiere de orașul Tabara din nordul țării, forțându-l pe șofer să fugă pentru a-și salva viața, în timp ce flăcările îi ardeau hainele.

Localnicii au declarat că șoferul excavatorului a încercat să sape un șanț între foc și clădiri.

Dar flăcările portocalii au înconjurat vehiculul. Imaginile de la televizor îl arată pe acesta ieșind din flăcări, împiedicându-se, apoi ridicându-se în picioare, în timp ce oamenii strigau către el și un pompier alerga să îl ajute.

Șoferul a fost transportat pe calea aerului la spital cu arsuri, au declarat martorii, deși nu au existat rapoarte detaliate despre starea sa, scrie RTE News.

Firefighters in Co Wicklow are tackling a fire at Crone Woods near Glencree. Crews from Bray, Greystones and Blessington stations are being assisted by colleagues from Coillte. An Air Corps helicopter was also been deployed from Baldonnell to help.

