Grupul de Comunicare Strategică a reacționat duminică, după ce primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat o serie de acuzații grave și a susținut că se fac dezinformări pe tema COVID-19.

„Respingem astfel de acuzații formulate din rațiuni politice, care au la bază confuzii grave făcute între numărul persoanelor confirmate și numărul persoanelor internate, fără a ține cont de actualul cadru legislativ în vigoare. Omisiunea deliberată a unor instrumente legislative care nu sunt încă operaționale, dar care au făcut obiectul dezbaterilor publice din ultimele zile, arată erorile de construcție logică a afirmațiilor indicate.

De asemenea, respingem și insinuarea referitoare la catalogarea drept „focar” a municipiului București, precum și prezumțiile conspiraționiste enunțate, fără a prezenta vreun element concludent în susținerea afirmațiilor.

Considerăm revoltătoare tacticile de politizare a crizei sanitare, în care este folosită inclusiv contestarea raportărilor oficiale, fapt care încurajează curentele negaționiste și pune în pericol sănătatea cetățenilor.

Îndemnăm toți actorii publici să acționeze într-un singur sens, acela de a sprijini personalul medical în misiunea sa, de a întreprinde demersuri administrative în susținerea eforturilor de combatere a răspândirii noului coronavirus și de a contribui la respectarea măsurilor de protecție sanitară”, a transmis GCS.

Reacția celor din Grupul de Comunicare Strategică vine ca răspuns la acuzațiile lansate de Gabriela Firea, care a susținutcă nu este adevărat ce susține Nelu Tătaru că nu ar mai exista locuri libere în spitale și că autoritățile dezinformează pentru a întreține panica în populație, că sunt „revoltătoare tacticile de politizare a crizei sanitare”.

„Ministerul Sanatatii, condus de un membru PNL, a anuntat la pranz, prin comunicatorii-dezinformatori uzuali, ca in Bucuresti au aparut 100 de noi cazuri de pacienti covid 19, de ieri pana azi.

Ca sa vedeti pana unde se merge cu manipularea si dezinformarea, iata cateva cifre:

* Spitalul Victor Babes 10 internari

* Spitalul Colentina 0 internari (sunt asteptati 4 pacienti din tara, anuntati dupa comunicarea oficiala)

* Spitalul Carol Davila 0 internari

Sa calculam :100 minus cei 10 pacienti de la Victor Babes = 90 pacienti.

Intrebare : unde sunt cei 90 de pacienti? Unde s-au evaporat? Unde sunt tratati? S-a anuntat fara echivoc ca nu mai sunt locuri la Matei Bals si Marius Nasta. Si daca se eliberau cateva, prin externari, nu incapeau 90 de pacienti. Iata o problema de matematica de clasa a 2-a! La fel ca si simpla problema de logica de ieri: cati pacienti s-au internat la Matei Bals, in timpul vizitei oficiale? Raspuns: Cate ambulante scoase din garaj incapeau in curtea interioara si puteau intra in cadrul unei fotografii. Stiu ca ne credeti pe toti prosti! Dar nu uitati ca suntem multi!”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.