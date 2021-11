Grup Feroviar Român (GFR), lider pe piața transportului feroviar de marfă, își propune să recruteze 150 de tineri la nivel național, inclusiv 15 ingineri, până la finalul anului.

„În cei 20 de ani de activitate GFR, nu am văzut în România o strategie reală pentru gestionarea și creșterea resursei umane”, spune Gruia Stoica, Președintele și fondatorul Grupului GRAMPET – Grup Feroviar Român. „Consecința este că noi, operatorii, ne confruntăm cu o competiție acerbă pentru o forță de muncă tot mai redusă și îmbătrânită, iar acest factor de imprevizibilitate pune în pericol sustenabilitatea business-ului.

Diferența pe care o face Grup Feroviar Român este să ofere angajaților săi nu doar un post bine plătit, ci șansa de a-și construi o carieră. Prin tot ceea ce facem – reguli clare și transparente de recrutare și creștere profesională, demersuri instituționale, organizare de cursuri de specialitate și programe de pregătire sau internship – am impus o direcție importantă în industrie, iar astăzi „școala GFR” este deja recunoscută pe plan național”, se aratp într-un comunicat de presă.

Set de reglementări privind condițiile de angajare

În ultimii ani, Grup Feroviar Român a conturat un set de reglementări privind condițiile de angajare și evoluție profesională în cadrul organizației, de la pozițiile de junior (cum ar fi, de exemplu, cea de manevrant material rulant), până la pozițiile de conducere.

Amedeo Neculcea, director general adjunct, adaugă: „Încă de acum zece ani, managementul GFR a înțeles că evoluția companiei nu mai trebuie să depindă atât de mult de recrutarea externă și că trebuie să ne construim propriile mecanisme de cultivare și creștere profesională. Atunci am conturat rutele principale de evoluție în carieră pentru absolvenții facultăților de profil (cu precădere Ingineria Transporturilor) și am implementat procedurile interne menite să încurajeze și să faciliteze trecerea de la un jalon profesional la altul. Am stabilit și ne-am asumat reperele unei evoluții profesionale solide și echitabile, astfel încât fiecare soldat să poată aspira la bastonul de mareșal”.

Ghid intern de condiții minime privind pregătirea profesională

La nivel intern, GFR a regândit și digitalizat procese, construind o arhitectură optimă pe nevoile actuale, precum și un cadru special de formare a tinerilor ingineri în domeniul exploatării feroviare, prin colaborarea directă cu Universitatea Politehnică București.

În luna octombrie a acestui an, GFR a finalizat un ghid intern de condiții minime privind pregătirea profesională și competențele ce trebuie îndeplinite de candidați pentru încadrarea în structurile teritoriale. Acest ghid va fi aplicat în procesul de recrutare derulat în cadrul ediției din acest an a Târgului de Carieră Feroviară în România, organizat în format online pe 23 – 25 noiembrie.

Vorbim despre o industrie fără prea mult farmec pentru tinerele generații

„Industria noastră este într-o dinamică permanentă, iar provocările privind resursa umană s-au accentuat pe fondul pandemiei. Vorbim despre o industrie strategică, dar în același timp complexă și greoaie, fără prea mult farmec pentru tinerele generații”, recunoaște Cristian Rădulescu, director general al GFR.

„Noi, cei care iubim această meserie, ne implicăm direct în comunicarea cu liceenii și studenții, sperând să le insuflăm măcar curiozitatea de a lua în calcul o carieră în domeniu. Este o satisfacție enormă când vezi cum acei tineri care au acceptat provocarea evoluează de la an la an și ajung în cele din urmă să ocupe roluri de conducere în structurile companiei noastre”.

Ce au presupus cele mai recente promovări

Astăzi, o parte importantă din echipa de middle și top management a GFR este formată din profesioniști care au avut o ascensiune profesională constantă în interiorul GFR, încă de la angajare. Cele mai recente promovări vizează doi ingineri care s-au alăturat companiei în urmă cu 10 ani, imediat după absolvirea facultății. Din poziția de logistician (prima treaptă profesională în domeniu) în Comanda Personalului de Deservire a Trenurilor (CPDT), parte a Departamentului Exploatare, cei doi au crescut susținut de la an la an, preluând în 2021 funcții cheie.(CPDT este o subdiviziune în Departamentul Exploatare, alături de Trafic, Circulație, Exploatare Locomotive și Exploatare Vagoane, și are un rol critic în condițiile crizei acute de personal feroviar operativ).