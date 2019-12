Afacere fabuloasă pentru grupul Grampet. Firma lui Gruia Stoica a reușit să semneze un contract de miliarde, girat de mai multe Guverne. Chiar afaceristul a vorbit despre această afacere la Gala Premiilor Capital 2019. „Anul trecut, în 2018, am semnat contractul cu Transcaspica, o societate care este acreditată de patru Guverne. Este vorba despre Guvernul chinez, Kazahstan, Azerbaidjan și Georgia pentru crearea drumului mătăsii. Este o ambiție a președintelui Chinei care investește peste două mii de miliarde în acest proiect. Anul acesta, deja am pregătit terenul pentru ca în inuarie să facem primul transport pe midle coridor, transport de la Portul Batumi, la Constanța”, a dezvăluit Gruia Stoica.

Gruia Stoica, Campionul Anului în Antreprenoriat

Gruia Stoica a câștigat titlul de Campionul Anului în Antreprenoriat la Categoria Dezvoltare și Strategie. Gruia Stoica și-a făcut debutul în business la doar 8 ani, când de Paști a improvizat un carusel pentru copiii din satul său. Era plătit în ouă și cozonaci la acea vreme, dar 16 ani mai târziu devenea milionar în adevăratul sens al cuvântului.

Absolvent de Politehnică, acesta și-a deschis prima afacere, în anii 90, când avea doar 21 de ani. În anul 2018, grupul Grampet este una dintre cele mai puternice companii din România.

Gruia Stoica s-a implicat social foarte mult, iar după 15 ani de activitate, ONG-urile acestuia numără peste 1.400 de beneficiari, studenţi şi liceeni romi şi de alte naționalități, din medii defavorizate. Gruia Stoica a dezvoltat în fiecare an Grupul Grampet, care numără astăzi peste 6340 angajați și având o cifră de afaceri de 348 milioane de euro. În 2019 a câștigat cu compania sa și prestigioasa competiție de la Londra, Emerging Europe.

„Pe vremuri, industria feroviară era considerată a doua armată a țării și ca-n armată nu prea avem timp de ținut discursuri. Așa că, o să încep prin a mulțumi revistei Capital pentru cei 27 de ani de zile de activitate și pentru că ne-a adus, în fiecare zi, știri cele mai complexe, atât economice, cât și de business și de calitate. Felicitări, Capital.

Aș vrea să mulțumesc managerilor grupului Grampet cât și celor 7000 de angajați din grup fără de care nu aș fi fost aici, în fața dvs. și fără de care nu aș fi pus steagul țării în 10 țări din Europa, începând de la Marea Nordului, în Germania, până la Marea Neagră, în România și Bulgaria.

Și de asemenea, spre Maria Adriatică, în Slovenia, Croația, Muntenegru. Anul trecut, am ajuns și în Marea Egee, în Grecia. După cum îmi place să spun, am eușit într-un timp de 20 de ani de zile am reușit să creăm o coloană vertebrală de la Marea Nordului, la Marea Neagră.

În 2002, când am ieșit pentru prima dată din țară, a fost nu pentru a face bani neapărat, ci pentru a arăta că și noi românii putem să facem ceva și să încurajăm tineretul să meargă în afara țării și să aducem și să învățăm din experiența occidentală. „, a spus afacristul, la Gala Capital.

Gala Premiilor Capital Eroii Anului 2019 a fost organizata cu ajutorul partenerilor: Fondul de Garantare si Creditare IFN, Tera Steel, International Alexander, Grampet Group, Arsene, Diaconescu & Asociatii, Alpha Bank, Tinmar Energy, Garanti Bank, Alexandrion Group, Romgaz, Fair Value Consulting, Face Convention Center, Zarea, Aura Natural Gold Water, Floraria Magnolia, Iiana, Sir Ludovic, Roserry.

