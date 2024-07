Samsung Electronics, unul dintre cei mai mari producători mondiali de smartphone-uri şi unul dintre puţinii producători de cipuri de memorie utilizate pentru Inteligenţa Artificială (AI), se confruntă cu o grevă generală.

Liderul unui sindicat care reprezintă câteva mii de salariaţi a oferit mai multe informații. El a subliniat că protestul de astăzi „nu este decât începutul”, conform AFP.

Câteva mii de muncitori s-au strâns în faţa uzinei de semiconductori de la Hwaseong, Gyeonggi, la o oră sud de capitala Seul.

Potrivit sindicatului, aproximativ 5.200 de persoane care lucrează în această uzină, de la producţie şi până la dezvoltare, s-au alăturat mişcării de protest.

National Samsung Electronics Union a anunţat de săptămâna trecută că va organiza o grevă generală de trei zile. Sindicatul subliniază a fost nevoit să recurgă la această măsură după eşecul negocierilor.

Potrivit sursei menționate, sindicatul numără aproximativ 30.000 de membri. Este vorba despre mai mult de o cincime din efectivele totale ale companiei.

Greva generală de trei zile care a început luni vine după o grevă de o zi care a avut loc în luna iunie.

Este prima acţiune de acest tip în cadrul unei companii care a funcţionat timp de mai multe decenii fără sindicate.

Conducerea companiei poartă discuţii salariale cu sindicatul de la începutul anului însă cele două părţi nu au ajuns la un acord.

Sindicatul subliniază că angajații se află „la răscruce”, iar greva este „ultima carte” pe care o pot utiliza.

Salariaţii au respins o ofertă de majorare a salariilor cu 5,1% în luna martie. Propunerea a venit după ce sindicatul a cerut şi o îmbunătăţire a situaţiei concediilor.

O altă cerere era mai multă transparenţă cu privire la primele de performanţă.

Conform sursei menționate, gigantul din Coreea de Sud a împiedicat angajaţii să înfiinţeze sindicate timp de 50 de ani. În unele cazuri, au fost folosite și metode brutale, potrivit criticilor.

Fondatorul conglomeratului Samsung, Lee Byung-chul, decedat în 1987, ar fi jurat că nu va permite înfiinţarea de sindicate în compania sa.

Primul sindicat de la Samsung Electronics a fost înfiinţat abia la finele anilor 2010.

