„Becali l-ar fi folosit pe Vasile Geambazi ca interpus pentru o despăgubire exagerată. Era vorba despre un teren din Voluntari, pentru care Vasi a fost despăgubit de ANRP cu 297.630.000 de lei, aproximativ 62 de milioane de euro. Procurorii susţin că Gigi s-a aflat în spatele afacerii şi că suma căpătată în schimbul terenului a fost „stabilită în urma supraevaluării frauduloase a evaluatorului Nuţiu Emil” (…) Gigi ar fi apelat la toate aceste „manevre” de plimbare a banilor prin multe conturi tocmai ca să ascundă afacerea reală: despăgubirea umflată şi ilegală ar fi dobândit-o el, de fapt, nu Geambazi. Vasi ar fi fost folosit ca paravan şi apoi ar fi lucrat împreună ca să ascundă intrarea banilor în posesia lui Becali, din start adevăratul artizan al planului”, a scris Gazeta Sporturilor.

Răspunsul lui Becali

În replică, Becali a declarat, joi, la ProX, următorul lucru:

„Nu e rechizitoriu ăla. Ce a apărut e ordonanţa procurorului care a fost desfiinţată de Tribunalul Bucureşti. Gazeta spune că nepotul meu a finanţat din bani murdari. E un titlu de despăgubire care e dat de curtea supremă, deci despăgubirea este dată de curtea supremă. Că un procuror care e copil şi a vrut să se afirme şi a făcut o tâmpenie, e altceva. Dar judecătoarea de la tribunal a ridicat sechestrul şi a desfiinţat ordonanţa procurorului DNA, deci asta nu mai are nicio valoare. Eu eram în puşcărie şi nepotul meu ce era să facă? Că avea banii în cont. Avea şi alţi bani în cont, nu numai banii ăia. Cât am fost în puşcărie a încasat vreo 30 de milioane de euro, banii mei. Că ne-am calificat în Champions League, l-am vândut pe Chiricheş, pe Gardoş şi pe cutare. Şi a retras banii împrumut, cum ar veni, împrumutaţi de mine. El administra. Când a avut nevoie, a scos banii, când a avut nevoie Steaua, a dat banii. Valoarea despăgubirii a fost stabilită de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Şi procurorul DNA a spus: `nu mă interesează pe mine ce a dat curtea supremă, eu fac altă evaluare.` Da, dar nu mai poţi să o faci. Nici nu sunt incuplat pentru aşa ceva. A zis el suspiciune. Şi dacă judecătoarea a ridicat sechestrul, înseamnă că nici suspect nu sunt. La ora asta nu sunt nici suspect dacă mi-a ridicat sechestrul. Dacă banii au circulat ca să ajungă la mine, au circulat pe cer şi prin nori şi prin aburi? Au circulat printr-un cont bancar la vedere. Ca să speli bani trebuie să-i ascunzi, să-i manevrezi. Dar a fost totul la vedere şi cu asta, basta. Erau bani daţi de statul român, de curtea supremă şi de Ministerul de Finanţe. De ce să ascunzi banii ăia? Omul ăla face ce vrea cu banii. Bine, e adevărat că o parte din ei au ajuns la mine. Au ajuns la mine pentru că dacă a luat de la Steaua 30 de milioane cât am fost în puşcărie, banii mei, trebuia să mi-i şi dea înapoi, nu? Banii ăia care s-au luat s-au dat numai la spitale şi la biserici. Chiar şi mai mulţi, şi eu şi nepotul meu. (n.r. – În alte cazuri) au fost atacaţi de DNA nişte bani care au fost daţi de Comisa Centrală de Restituire. Dar aici nu i-a dat comisia, i-a dat Curtea de Apel şi Curtea Supremă de Justiţie. Când îţi dă Curtea Supremă de justiţie nişte bani, punct, la revedere, nu mai poate nimeni să se atingă de ea, nici şapte miliarde de procurori. Şapte sute de miliarde de procurori nu o mai pot atinge. Nu avea voie să facă expertiză, e abuz în serviciu. La ora asta el (n.r. – procurorul) are o culpă, de abuz în serviciu şi el a făcut o faptă penală pentru că a ignorat o hotărâre definitivă şi irevocabilă cu putere de lucru judecat şi a făcut o expertiză. Că nu avea voie să facă”, a transmis Becali.

Probleme cu băncile

Becali a adăugat că în urma acestui caz are probleme cu băncile.

„Procurorul a făcut o tâmpenie, o reevaluare pe care nu avea voie să o facă, iar tâmpenia aia a dus la alte consecinţe. Băncilor nu le convine să fie toată ziua supravegheate şi toată ziua să dea note explicative. „Orice tranzacţie pe care o face Becali, familia lui, fetele lui, nepoţii lui trebuie să ne raportezi!” Şi o bancă nu are chef de raportat şi zice: „nu avem nimic cu tine, ai 60 de zile să-ţi muţi conturile de la noi””, a spus omul de afaceri.

După ce antrenorul Ioan Andone l-a lăudat pe patronul FCSB pentru brânza pe care o produce, Becali a comentat astfel; „Brânza o fac eu şi mai specialist ca mine la brânză nu prea… Fac brânză de 50 de ani. Fac brânză de la 12 ani. I-am dat cadou, ce i-am luat vreun ban pe brânză? I-am dat cadou ca să-mi dea meciul cu Voluntari. Poate face procurorul DNA un dosar penal că am dat brânză ca să cumpăr meciul. E în stare.”

