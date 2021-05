Probleme mari pentru Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a rămas fără antrenor, deşi în urmă cu doar câteva ore spunea că Marius Şumudică este 99% antrenorul celor de la FCSB.

Vicecampioana a rămas fără antrenor

Tehnicianul Marius Şumudică a anunţat că s-a decis să refuze oferta de la FCSB. „Eu sunt liniştit! Am decis să nu fac acest pas! Sunt antrenor liber în continuare şi episodul FCSB a luat sfârşit! Nu există nicio variantă să antrenez echipa!

Am avut o discuţie bărbătească şi am spus ce am avut de spus, şi, din cauza unor neconcordanţe, am decis să nu facem acest pas! Este cel mai bine. Având îmi vedere ce îmi spun sufletul şi inima, eram îndoit! Profesional mi-aş fi dorit să lucrez la un club care îţi oferă toate condiţiile.

Am vorbit cu staff-ul meu şi nu am ajuns la un consens! Am hotărât că este mai bine să nu facem acest pas. Am întâmpinat greutăţi în formarea staff-ului, în ce îşi dorea Becali. Nu puteam lucra cu staff-ul meu, el nu voia să renunţe la cei din staff. Rămâne prietenul meu, dar nu puteam lucra niciodată.”, a declarat Şumudică la Digisport.

Cauzele căderii înţelegerii dintre cei doi

Totul a picat din cauza faptului că Gigi Becali nu a acceptat ca Şumudică să vină cu tot sfaf-ul său. Becali nu voia să-i dea afară pe preparatorul fizic, Thomas Neubert şi pe antrenorul cu portarii, Marius Popa.

„El a vrut să vină cu tot staff-ul lui. Asta însemna încă 15.000 de euro. Dar nu e vorba de bani, ci de faptul că nu pot să dau schimb staff-ul. Cum să-i dau afară pe Neubert sau pe Popa? Păi, lui Neubert i-am zis că-l voi ține toată viață, iar de Popa m-am rugat să vină aici. Nu pot să fac asta!

Contractul era făcut. Totul era aranjat, am stabilit detaliile, dar după aceea a trimis și buletinele celor din staff, patru colaboratori. A zis «Gigi, eu dacă nu vin cu staff-ul, atunci nu vin». I-am spus «Bine, tată, să fii sănătos! Nu e nicio supărare». I-am spus că se poate răzgândi când vrea.

Când a plecat, i-am zis «Băi, te poți răzgândi când vrei tu». Și eu la fel până se semnează contractul. Șumudică și acum se poate răzgândi.

Iar el a trimis datele colaboratorilor lui. Stai puțin. Ce fac? Îl dau afară pe Neubert? Îl dau afară pe Popa? Eu nici pe Toni «Pietre» nu-l dădeam afară, dar el nu a mai vrut.

Ce sa fac? Nu stau… O să vedem. Mai durează două sau trei zile până alegem noul antrenor. Nu, nu există varianta Mutu la noi. Am înțeles că se duce la CFR. Nu știu pe cine voi alege ca antrenor”, a spus Gigi Becali, conform gsp.ro.

Staff-ul lui Marius Şumudică este format din secunzii Cristian Petre, Gabi Mărgărit şi Bebe Bărbulescu, iar antrenor cu portarii este Radu Sardescu.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a anunţat, miercuri, că Marius Şumudică va fi antrenorul echipei, din sezonul viitor, după ce Anton Petrea a refuzat să continue. El a anunţat şi detaliile contractului pe care îl va avea Marius Şumudică la echipa lui, prima cea mai mare, de 500.000 de euro, urmând a fi pentru calificarea în grupele Ligii Campionilor.