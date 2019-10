Cei de la Easyjet profit de falimentul Thomas Cook. Presa anunță că Easyjet vrea să cumpere mai multe active de la Thomas Cook. Easyjet este interesată de unele active ale touroperatorului britanic Thomas Cook, a afirmat directorul general al operatorului aerian low-cost, Johan Lundgren, într-un interviu acordat publicaţiei germane Die Welt, transmite Reuters.

„Desigur, ca toate companiile aeriene şi touroperatorii, ne uităm la ce ar putea fi de interes pentru noi de la reţeaua Thomas Cook. Dar încă nu am luat o decizie”, a declarat Lundgren.

Acesta a dat asigurări că nu este interesat să achiziţioneze compania aeriană Condor – subsidiara touroperatorului britanic Thomas Cook.

Separat, şeful Easyjet a apreciat că eforturile Germaniei de a reduce emisiile de CO2 prin noi taxe aplicate industriei aeriene îi vor penaliza pe acei operatori aerieni care folosesc flote vechi şi transportă mai puţini pasageri.

„Un impozit fix nu oferă niciun fel de stimulent pentru a zbura mai eficient”, a afirmat Lundgren, explicând că unele companii aeriene au un grad de ocupare a locurilor de 70-80%, în timp ce la Easyjet procentul este de aproximativ 92%.

O taxă pe kerosen, principalul combustibil folosit de industria aeriană, ar putea fi un pas înainte, a apreciat şeful Easyjet, „deoarece ar promova folosirea eficientă a flotei”.

Guvernul german a ajuns la un acord luna trecută privind un pachet de măsuri în valoare de 54 de miliarde de euro pentru a ajuta ţara să îşi îndeplinească obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Măsurile includ interdicţia de a folosi instalaţii de încălzire pe bază de păcură în clădiri începând din 2026 şi creşterea taxelor pentru emiţătorii de dioxid de carbon. Se estimează, de asemenea, că preţurile la combustibil vor creşte.

Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firmă de turism din lume, a anunţat luni intrarea în faliment după ce a eşuat în cursul weekendului trecut să găsească fondurile necesare pentru supravieţuire şi va intra în „lichidare imediată”.

Thomas Cook realiza o cifră de afaceri de aproximativ 10 miliarde de lire sterline (11,32 miliarde euro) pe an. De mai mulţi ani, însă, compania era afectată de o concurenţă acerbă între tour operatori şi un mediu economic incert în Marea Britanie, în contextul Brexitului şi al deprecierii lirei. Grupul Thomas Cook are o povară a datoriilor de 1,7 miliarde de lire sterline şi întâlnirea cu creditorii era decisivă pentru o companie care are 19 milioane de clienţi pe an în 16 ţări.

